УФАС потребовало от мэрии Петрозаводска убрать незаконную рекламу

УФАС Карелии потребовало от мэрии Петрозаводска до 1 декабря выявить в городе самовольно установленные рекламные конструкции и демонтировать их. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

– Администрация Петрозаводска не отрицала наличие на территории города самовольно установленных рекламных конструкций, при этом не сообщила о принятии каких-либо мер по их демонтажу. В результате бездействия администрации владельцы таких рекламных конструкций получают необоснованное преимущество при осуществлении своей предпринимательской деятельности, – говорится на сайте.

Незаконные рекламные конструкции ФАС обнаружила в августе. Одним из рекламораспространителей являлось ООО «Линия», размещающее рекламу «о распродаже всего ЦСК со скидками до 80%». При этом срок действия разрешений, выданных органом местного самоуправления «Линии», истек еще в марте 2012 года.

Антимонопольщики также потребовали от мэрии организовать торги на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.