Учителем года Карелии стала педагог из Петрозаводска Надежда Агеева

Победителем республиканского этапа конкурса «Учитель года 2017» стала Надежда Агеева, учитель английского языка школы №2 из Петрозаводска. Она будет представлять Карелию на всероссийском контесте.

Торжественная церемония закрытия конкурса состоялась в зале петрозаводской школы №46. На одной сцене собрались педагоги из разных районов Карелии.

В конкурсе 2017 года приняли участие 15 учителей из 12 районов. В финал вышли семь педагогов. Профессиональное жюри выбрало пятерку сильнейших учителей. В различных номинациях лауреатами были признаны Оксана Ванвай, Лицей № 40 Петрозаводска, Серафима Максимова, школа № 2 Питкяранта, Татьяна Торкель из школы поселка Новая Вилга и Светлана Яцковец, школа №27 Петрозаводска.

Надежде Агеевой вручили диплом, а также кубок ручной работы, который ей передала победительница прошлогоднего конкурса Елена Филимонова.

Участники удостоились специальных наград от партии «Единая Россия», профсоюзов Карелии, республиканского института развития образования, от спонсоров. Также лауреатам вручили сертификаты на денежные вознаграждения.