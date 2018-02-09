Охотничьих животных пересчитают в Карелии

Минприроды Карелии проводит мониторинг охотничьих животных и среды их обитания.

Зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов стартовал 1 января и продлится до 28 февраля. Арендаторы охотничьих хозяйств, государственные инспекторы, егеря и опытные охотники пройдут около тысячи маршрутов общей протяженностью 10 тысяч километров. Длина каждого маршрута составляет от 5 до 15 км. В настоящее время пройдено более 3,5 тысячи километров.

По результатам зимнего учета будет установлена квота добычи охотничьих ресурсов на период охоты с 1 августа текущего года по 1 августа следующего года.