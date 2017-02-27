Учения с применением военного вертолета прошли в Петрозаводске

Учения силовиков проходят в эти дни в Петрозаводске. Как ИА «Республика» рассказали в пресс-службе УФСБ, учения проводятся совместно с МВД, МЧС и другими службами. Отрабатываются самые разные элементы. В частности, сегодня над Петрозаводском кружил военный вертолет, который даже приземлялся на стадион «Спартак». Видео маневров военной техники снял и опубликовал петрозаводчанин Сергей Мосягин.

Как выяснилось, силовики таким образом отрабатывали технологию спуска людей по тросам с вертолета.

Нынешние мероприятия являются подготовкой к итоговым учениям, которые пройдут чуть позже. О их времени и месте пока нет информации.