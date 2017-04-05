Участниками «Комфортной городской среды» в Петрозаводске стал 41 двор

«Республика» публикует список победителей, которые распределят между собой 40 миллионов из федерального бюджета.

Как рассказал «Республике» депутат горсовета Дмитрий Данильев, контролировавший сегодня работу комиссии, федеральные деньги в рамках программы «Комфортная городская среда» в Петрозаводске получит 41 двор.

  • Лососинское шоссе, 28;
  • набережная Варкауса, 9-А;
  • улица Кондопожская, 11;
  • переулок Ругозерский, 7;
  • набережная Ла-Рошель, 7;
  • улица Григорьева, 4;
  • улица Пограничная, 5;
  • улица Мелентьевой, 56;
  • улица Ровио, 26;
  • улица Сыктывкарская, 29;
  • улица Мурманская, 27;
  • улица Северная, 11;
  • улица Володарского, 1\6;
  • ТСН «Карьер», улица Сегежская, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 8, 8-А, 8-Б, 8 корп. 1-5;
  • улица Максима Горького, 16-А;
  • улица Университетская, 1\3;
  • улица Ригачина, 34;
  • улица Правды, 38-Б;
  • улица Ровио, 20;
  • улица Сыктывкарская, 5-А;
  • улица Балтийская, 39;
  • улица Ключевая, 16;
  • улица Мурманская, 30-А;
  • улица Чапаева, 47;
  • улица Мелентьевой, 1;
  • улица Станционная, 30.

— Те, кто не смог пройти путь от первичной заявки до итоговой — не провел общее собрание жильцов дома или не разработал проект/смету — смогут сделать это к следующему году, — заявил Дмитрий Данильев.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный