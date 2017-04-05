Участниками «Комфортной городской среды» в Петрозаводске стал 41 двор

Как рассказал «Республике» депутат горсовета Дмитрий Данильев, контролировавший сегодня работу комиссии, федеральные деньги в рамках программы «Комфортная городская среда» в Петрозаводске получит 41 двор.
- Лососинское шоссе, 28;
- набережная Варкауса, 9-А;
- улица Кондопожская, 11;
- переулок Ругозерский, 7;
- набережная Ла-Рошель, 7;
- улица Григорьева, 4;
- улица Пограничная, 5;
- улица Мелентьевой, 56;
- улица Ровио, 26;
- улица Сыктывкарская, 29;
- улица Мурманская, 27;
- улица Северная, 11;
- улица Володарского, 1\6;
- ТСН «Карьер», улица Сегежская, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 8, 8-А, 8-Б, 8 корп. 1-5;
- улица Максима Горького, 16-А;
- улица Университетская, 1\3;
- улица Ригачина, 34;
- улица Правды, 38-Б;
- улица Ровио, 20;
- улица Сыктывкарская, 5-А;
- улица Балтийская, 39;
- улица Ключевая, 16;
- улица Мурманская, 30-А;
- улица Чапаева, 47;
- улица Мелентьевой, 1;
- улица Станционная, 30.
— Те, кто не смог пройти путь от первичной заявки до итоговой — не провел общее собрание жильцов дома или не разработал проект/смету — смогут сделать это к следующему году, — заявил Дмитрий Данильев.