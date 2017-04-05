Участниками «Комфортной городской среды» в Петрозаводске стал 41 двор

Как рассказал «Республике» депутат горсовета Дмитрий Данильев, контролировавший сегодня работу комиссии, федеральные деньги в рамках программы «Комфортная городская среда» в Петрозаводске получит 41 двор.

Лососинское шоссе, 28;

набережная Варкауса, 9-А;

улица Кондопожская, 11;

переулок Ругозерский, 7;

набережная Ла-Рошель, 7;

улица Григорьева, 4;

улица Пограничная, 5;

улица Мелентьевой, 56;

улица Ровио, 26;

улица Сыктывкарская, 29;

улица Мурманская, 27;

улица Северная, 11;

улица Володарского, 1\6;

ТСН «Карьер», улица Сегежская, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 8, 8-А, 8-Б, 8 корп. 1-5;

улица Максима Горького, 16-А;

улица Университетская, 1\3;

улица Ригачина, 34;

улица Правды, 38-Б;

улица Ровио, 20;

улица Сыктывкарская, 5-А;

улица Балтийская, 39;

улица Ключевая, 16;

улица Мурманская, 30-А;

улица Чапаева, 47;

улица Мелентьевой, 1;

улица Станционная, 30.

— Те, кто не смог пройти путь от первичной заявки до итоговой — не провел общее собрание жильцов дома или не разработал проект/смету — смогут сделать это к следующему году, — заявил Дмитрий Данильев.