Уборку зимнего мусора в центре Петрозаводска пообещали закончить к 1 мая

Улицы Петрозаводска от накопившегося за зиму мусора ежедневно убирают 40 единиц техники. Как сообщили в пресс-центре мэрии, городские власти контролируют процесс на постоянной основе.

Сегодня утром техника компании «ТехРент» работала на улице Московской и Первомайском проспекте. Трактора убирали с обочин и тротуаров обнажившиеся после таяния снега старые листья, мусор и песок, дворники вели чистовую уборку.

Полностью или частично смет вывезен с площади Ленина, проспектов Ленина и К. Маркса, площади Гагарина, улиц Куйбышева, Анохина, Гоголя, Кирова, Луначарского, набережной Варкауса, Комсомольского и Лесного проспектов, Лососинского шоссе и других городских магистралей. Там, где уборка уже была проведена, но снегопады внесли свою корректировку в рабочий график, улицы убирают повторно. Завершить основные работы в центральной части города планируют к 1 мая.

В ближайшие дни и выходные работы продолжатся на Лососинском шоссе, улице Чапаева и в центре города. Поскольку в некоторых местах вывоз мусора днем затруднен из-за парковки машин, уборка там проводится ночью. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье уборка будет проводиться на Березовой аллее и улице Попова в местах, где установлены дорожные знаки, запрещающие ночную парковку.