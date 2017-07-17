Уборка перед юбилеем

5 августа, в Международный день памяти жертв Большого террора, люди соберутся в местечке Сандармох в Медвежьегорском районе. В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как здесь нашли тысячи могил.

В урочище Сандармох находится массовое захоронение расстрелянных в период репрессий. По архивным данным, здесь погребены представители 58 национальностей. На 75 гектарах земли обнаружены 236 братских могил. Открыл Сандармох историк Юрий Дмитриев в 1997 году.

В минувшую пятницу представители национальных объединений Карелии вышли на субботник — мемориал нужно привести в порядок перед юбилеем. Председатель общества дружбы с Эстонией «Очаг» Елена Рябикова старается приезжать сюда хотя бы раз в год. Таким образом отдает дань расстрелянному деду.

— По маминой линии я эстонка. Дедушка и бабушка жили в Луге в России. Дедушка был музыкантом, его обвинили и расстреляли под Петербургом. Туда я могу ездить редко, тут отдаю долг памяти.

10 человек сгребали сухие листья, убирали мусор, чистили монументы, обновляли на них краску. Вместе с ними приехал заместитель министра по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями Виктор Красножон.

— Это была инициатива руководителей национальных культурных объединений. Это общепринятое правило — ухаживать за местами упокоения соотечественников. Естественно, что мы это дело поддерживаем. Еще это связано с тем, что в этом году отмечается 20-летие открытия этого мемориального комплекса. Поэтому мы решили приехать, привести в порядок места захоронения, памятники, памятные знаки. Здесь покоятся люди, которые реабилитированы, они не совершали никаких преступных действий, их закон оправдал.

Есть и другая гипотеза о захоронениях в Сандармохе. О ней рассказал доктор исторических наук, профессор ПетрГУ Сергей Веригин. Он тоже приехал на субботник в Сандармохе.

— В данном месте могли быть захоронены и советские военнопленные, которые содержались на территории Медвежьегорского района. Финны, которые оккупировали район, создали несколько лагерей для военнопленных, лагеря находились там же, где был Беломорско-Балтийский лагерь НКВД.

5 августа в 7 утра в Сандармох от здания правительства в Петрозаводске пойдет автобус. Все желающие смогут отправиться и почтить память погибших в годы репрессий.