Тысячи людей пришли на первомайский митинг в Петрозаводске

Петрозаводск присоединился к празднованию Международного дня солидарности трудящихся. Колонна из нескольких тысяч человек с транспарантами и флагами прошла от площади Ленина до площади Кирова, где был организован праздничный митинг.

Шествие в честь 1 мая в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Шествие в честь 1 мая в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Шествие в честь 1 мая в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Шествие в честь 1 мая в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Шествие в честь 1 мая в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Собравшихся поздравили лидеры профсоюзов и политических партий, а также врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

— Погода прекрасная, спасибо ей за это, — сказал руководитель региона. – Людям моего поколения этот день напоминает юность: тогда на этой площади яблоку было негде упасть. Будем работать над тем, чтобы ее заполнить. Мы активно сотрудничаем с профсоюзами, будем работать над повышением зарплаты, улучшением социальных условий. С праздником вас!