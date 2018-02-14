Тяга к благоустройству

Жителям Олонца очень не хватает ухоженных тротуаров. По крайней мере об этом свидетельствуют заявки, которые олончане подали в приоритетную программу президента «Комфортная городская среда». В настоящий момент от инициативных групп в администрацию Олонца поступили две коллективные заявки. И обе – на благоустройство тротуаров вдоль крупных городских магистралей.

Так, например, вдоль улицы Володарского в советское время была хорошая тротуарная дорожка, которая со временем пришла в негодность: асфальт разбит, кустарник разросся, водоотвода нет. Ее длина – около 800 метров. Привести в порядок разбитый тротуар захотела инициативная группа, в состав которой вошли около 50 человек.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ Олонецкой администрации Дмитрий Редькин рассказал, что улица Володарского находится в непосредственной близости от центра города, поэтому она пользуется большой популярностью.

– Ширина новой тротуарной дорожки будет стандартной – метра полтора. Покрытие – асфальт. Также подразумевается, что вдоль отреставрированного тротуара мы поставим урны, а вот скамейки там не нужны: в этом месте горожане не собираются. Кроме того, в целях безопасности дорожного движения на всей протяженности тротуара мы планируем установить ограждения, – отметил Дмитрий Редькин.

Справка «Республики» Приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем тайного рейтингового, народного голосования, которое состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.

Вторая общественная территория, которую, по мнению жителей Олонца, надо привести в порядок, – тротуар, начинающийся в парке у соборного моста и продолжающийся вдоль улицы Комсомольской. Более 60 человек поддержали данную инициативу. Это предложение, по мнению олончан, как раз таки подразумевает установку скамеек: людям хотелось бы иметь ухоженное место для спокойного отдыха.

– В этой парковой зоне есть памятник неизвестному солдату и Аллея славы. Здесь люди любят собираться, поэтому тут нужны и скамейки, и новые урны. Этот тротуар немного длиннее того, что вдоль улицы Володарского. Мы местных дорожников уже попросили, чтобы они составили нам примерную смету и посчитали протяженность пешеходной дорожки, – рассказал Дмитрий Редькин.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ также добавил, что это только примерные планы: в местной мэрии еще нет дизайн-проектов – их подготовят специалисты районной администрации и Минстроя Карелии в том случае, если общественная комиссия утвердит эти предложения.

Дмитрий Редькин уверен, что у жителей Олонца есть тяга к благосутройству: им еще много чего захочется привести в порядок в своем городе. И то, что программа «Комфортная городская среда» действует несколько лет, очень им в этом поможет.

Напомним, что заявки от активных граждан и инициативных групп на участие в программе принимали до 9 февраля. В ближайшее время экспертный совет отберет предложения, которые будут участвовать в тайном рейтинговом голосовании в день выборов президента – 18 марта. Кто станет победителем, решат сами граждане.