Туристы стали регистрироваться в МЧС в пять раз чаще после трагедии на Сямозере

Туристы, которые отправляются в походы на территории Карелии, стали в четыре раза чаще регистрироваться в МЧС после трагедии на Сямозере. Речь идет как о самостоятельных, так и об организованных группах.

Как рассказал старший офицер управления гражданской защиты Роман Калинин, средняя группа туристов состоит из 11 человек, 9 из которых дети. Представители регионального МЧС работают с туроператорами, которые организуют активный отдых.

Самостоятельным группам также советуют сообщать о себе в ведомство. В таком случае, спасатели будут связываться с группой в контрольных точках маршрута и будут готовы быстро отреагировать в случае нештатной ситуации.

Подробную инструкцию о том, как зарегистрировать группу и форму заявки можно найти на сайте МЧС.