Госавтоинспекция Петрозаводска поздравила женщин — водителей с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели ставшую уже традиционной акцию и поздравили женщин-водителей, сообщает паблик Госавтоинспекции Петрозаводска.

Для представительниц прекрасного пола встреча с сотрудниками Госавтоинспекции стала настоящим сюрпризом. Вместо привычной проверки документов автоледи получали в подарок от инспектора весенние цветы и теплые пожелания.

— Мне очень приятно, — делится эмоциями начинающий водитель Алина. — Каждая встреча с инспектором пока вызывает у меня сильное волнение, сразу начала думать, что же я нарушила. А тут — поздравление! Очень приятный сюрприз.

Женщины — водители с улыбкой благодарили сотрудников ГИБДД за внимание и подаренное весеннее настроение, обещали быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения. Поздравления и цветы получили не только автоледи, но и женщины-пассажиры.