Центр помощи детям в Кондопоге получил подарки от Рашида Нургалиева

Вечером 5 января кондопожский центр помощи детям «Надежда» посетили замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, руководитель Администрации главы Карелии Анатолий Моисеев и министр соцзащиты республики Ольга Соколова. Они приехали, чтобы поздравить детей с Новым годом и вручить подарки.

Делегацию встретила директор центра Ольга Клевина, которая провела небольшую экскурсию. В частности, она показала помещение на втором этаже, где можно оборудовать спортзал, рассказала, что зданию требуется ремонт: ему уже несколько десятков лет, и проблемы видны невооруженным взглядом. Тут же, на месте, обсудили идеи по реконструкции помещений.

Рашид Нургалиев в центре помощи детям в Кондопоге. Фото: Юлия Шевчук. Рашид Нургалиев в центре помощи детям в Кондопоге. Фото: Юлия Шевчук. Рашид Нургалиев в центре помощи детям в Кондопоге. Фото: Юлия Шевчук.

Затем гости отправились в группы, поговорили со старшими детьми о футболе и учебе. Рашид Нургалиев поздравил всех с Новым годом и Рождеством.

После этого детям вручили подарки: синтезатор, маракасы, ложки, дарбук, металлофоны, ксилофоны, треугольники и кастаньеты. А воспитанники, в свою очередь, подарили гостям сувениры, сделанные своими руками.

Рашид Нургалиев в центре помощи детям в Кондопоге. Фото: Юлия Шевчук. Рашид Нургалиев в центре помощи детям в Кондопоге. Фото: Юлия Шевчук. Рашид Нургалиев в центре помощи детям в Кондопоге. Фото: Юлия Шевчук. Рашид Нургалиев в центре помощи детям в Кондопоге. Фото: Юлия Шевчук.

Музыкальные инструменты появились в центре благодаря благотворительной программе Сбербанка России, куда Рашид Нургалиев обратился с просьбой помочь детским учреждениям Карелии. На покупку подарков выделили более трех миллионов рублей.

Напомним, за минувшие дни инструменты получили центры помощи детям в Сортавале, Олонце, Калевале, Костомукше, Муезерском, Кеми и Беломорске.