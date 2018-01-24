Центр канис-терапии открылся в Петрозаводске

Центр социальной работы с детьми с элементами канис-терапии открылся в Петрозаводске. Здесь будут проводить занятия для больных детей с собаками, будут проводить «уроки доброты», будут тренировать собак и волонтеров. Сотрудники Первого петрозаводского приюта для животных начали развивать направление два года назад.

Об успехах рассказала главный врач детской городской больницы Петрозаводска Елена Аксеньева.

— Канис-терапия очень важна для наших детей, особенно для тех, у которых стоит диагноз ДЦП. Мы вам очень благодарны и рады, что вы получили грант. Я уверена, что мы будем и дальше вместе работать.

Арендовать помещение для центра работникам приюта удалось благодаря президентскому гранту, который они получили осенью прошлого года. С этого времени в помещениях сделали ремонт, закупили мебель и оборудование. Торжественно перерезать ленту доверили детям из школы-интерната №21.

На торжественной церемонии открытия к создателей центра поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Идея очень интересная. Когда мне написали о центре канис-терапии, сразу захотел поехать посмотреть. Я вижу, что это идея неравнодушных людей. Я не специалист, но слышал, что терапия животными хорошо помогает. Мы будем рядом, будем помогать. Я надеюсь, что этот центр поможет детям стать более здоровыми физически и душевно. Спасибо вам!

В планах создателей центра привлекать к канис-терапии добровольцев и открыть в центре сенсорную комнату, где дети смогут расслабиться и успокоиться. Проект уже готов, осталось только найти деньги. В комнате будут мягкие стены, полы, потолок, мягкие массажные кресла, неоновый дождь, сухой бассейн с подсветкой, стол для рисования песком.