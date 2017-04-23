Трудовые книжки и медали жителей Карелии продаются в магазине в Камбодже

В одном из магазинов в Камбодже продаются трудовые книжки и медали жителей Карелии. Их во время путешествия обнаружила петрозаводчанка и написала об этом на своей странице в «ВКонтакте».

— Возможно, это чьи-то родственники, и возможно, книжки эти с медалями кому-то дороги как память. Поэтому я решила выложить их здесь, вдруг кто откликнется. Как-то грустно видеть такие вещи на прилавках в магазинах Азии. Имена: Епифанова Роза Васильевна и Каркунен Тойво Фёдорович, — пишет Sasha Solar.

Девушка добавила, что готова отправить документы обратно на родину.