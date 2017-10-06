Трудовая инспекция заставила погасить долги по зарплате на 60 млн рублей

Трудовая инспекция Карелии отчиталась о проделанной работе за восемь месяцев этого года. Инспекторы провели 168 проверок по вопросам оплаты труда и нашли 550 нарушений. Надзорный орган заставил работодателей погасить долги по заработной плате на 59,2 миллиона рублей. Ведомство сообщило, что число жалоб на эту тему выросло по сравнению с прошлым годом на 44%.

Ответственные лица оштрафованы или привлечены к иной административной ответственности. Инспекция проверяет информацию по выплате зарплаты каждую неделю.