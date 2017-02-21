Троллейбусное управление возобновило продажу льготных проездных

Петрозаводчане по-прежнему могут приобрести льготные проездные на троллейбус, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Накануне на сайте ПМУП «Городской транспорт» появилась информация о приостановке продажи социальных проездных билетов. Связано это было с тем, что у управления не было заключено соглашение с региональным Министерством соцзащиты.

Сегодня стало известно, что продажа льготных проездных возобновилась.

Как пояснила заместитель премьер-министра республиканского правительства Валентина Улич, все процедурные вопросы урегулированы.

Напомним, что социальные проездные предназначены участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и некоторым другим категориям граждан.