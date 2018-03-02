Тридцать восемь жителей Карелии получили государственные награды

Лучшие врачи, работники культуры, строители и горняки республики получили государственные награды России и Карелии. Высоких званий и почетных грамот удостоились тридцать восемь специалистов. Церемония прошла сегодня в зале Национального музея, награды вручал глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Мы собрались здесь по приятному, замечательному поводу. Мы сегодня чествуем наших лучших специалистов. Тех, кто отличился в своей деятельности — научной, общественной, производственной. Благодаря таким людям как вы, мы двигаемся вперед, развиваемся, наша жизнь становится лучше Огромная признательность от всех жителей Карелии. Спасибо вам за ваш труд, — сказал руководитель региона во вступительном слове.

Медалью «За спасение погибавших» была награждена Виктория Иванова, учащаяся школы деревни Хийденсельга, Питкярантского района.

Напомним, Вика спасла свою младшую сестру Галю, когда та поскользнулась и упала в воду с пирса. Глубина в том месте, где девочка упала в воду, была около двух метров, и она сразу же скрылась под водой. Вика быстро среагировала, прыгнула в воду, сумела схватить сестру за руку и вытащила ее на берег.

Благодарность президента РФ была объявлена министру по делам молодежи, физической культуре и спорту Александру Воронову.

В ответном слове руководитель ведомства поблагодарил всех спортсменов республики, сотрудников спортивных федераций, активных жителей республики.

— Благодаря общим усилиям коллег, спортсменов, тренеров, учителей физкультуры, организаторов спортивного движения, Карелия поднялась на 24 место по количеству систематически занимающихся физкультурой и спортом, и на 18 место – по количеству построенных спортивных сооружений, — отметил Александр Воронов.

В заключение глава Карелии обратился ко всем награжденным.

— В этих наградах мы видим будущее нашей республики. Потому что награды — это не только признание заслуг, но и стимул для дальнейшей деятельности, еще более эффективной. Вы — наш авангард, я желаю вам дальнейших успехов, — отметил Артур Парфенчиков.