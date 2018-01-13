Три уроженки Карелии открыли единственный «советский» ресторан в столице Мексики

Ресторан под названием «Soviet & Co» был основан в прошлом году тремя россиянками из Карелии и предлагает своим посетителям меню, которое «вызывает ностальгию по Советскому Союзу в одном из самых оживленных районов столицы Мексики», — пишет издание newsfrol.ru. Находится он в нескольких кварталах от станции метро Metrobús Sonora, на улице Celaya, где расположились забегаловки с разнообразной кухней из 15 стран, входящих в состав бывшего СССР.

«Мы открылись в конце июня прошлого года, но решили начать бизнес в феврале. Нам потребовались месяцы, чтобы найти идеальное место, и, наконец, нам это удалось. Дизайн ресторана мы сделали в духе советских домов 80-х, — говорит Маргарита Султанова, одна из владелиц ресторана. — Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя комфортно, как в своей гостиной».

Посетители часто заказывают красный борщ и щи, а также узбекский суп с говядиной под названием мастава. Среди основных предлагаемых блюд — гуляш по-ростовски, котлеты, плов, пельмени, вареники с картофелем и грибами и манты. В меню десерта входят классический медовик, сырники и русские блины с медом, фундуком и вареньем.

«Мы решили назвать его «Soviet & Co», потому что у нас очень много нерусских блюд. У нас тут все по-домашнему: и еда, и дизайн», — рассказала Маргарита Султанова.

Ее сестра Майя следит за тем, чтобы клиенты были довольны, а Ольга, третья совладелица ресторана, пока только изучает испанский язык.