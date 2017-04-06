Три раза за благоустройство

В мэрии Петрозаводска накануне собрались 236 человек, неравнодушных к внешнему облику города. Вниманию петрозаводчан представили три проекта благоустройства территорий общего пользования. По программе «Комфортная городская среда» привести в порядок часть города можно за федеральный счет – на это выделено 20 миллионов рублей.

При этом на традиционных публичных слушаниях решения горожан носят лишь рекомендательный характер, точку в любом вопросе ставит власть. А вот сейчас именно от голосов петрозаводчан зависело, получат ли три проекта право на жизнь.

О самих проектах «Республика» уже писала. Первый касается обустройства пешеходной дорожки в середине липовой аллеи на улице Энгельса. Проект предложила петрозаводчанка Дарья Петрушкина. Стоимость – два миллиона рублей. Печально известные деревья не тронут, корни не заденут, ширина дорожки всего 2,5 метра, обещала докладчик, начальник управления экологии Юлия Мизинкова.

Следующий проект внесла администрация столицы Карелии. Это второй этап благоустройства проспекта Ленина: осенью в верхней его части установили новые ограждения, вырубили старые тополя и высадили липы. То же самое предлагается сделать на участке от улицы Энгельса до Онежской набережной. Стоимость работ – шесть миллионов.

Наконец, третий проект – так же за авторством администрации города: благоустройства парка «Ямка» вдоль Лососинки.

— Проект разработан по концепции развития территорий, подготовленной Петрозаводским государственным университетом, за счет привлеченных спонсорских средств – проектной организации «Сфера», — рассказала Юлия Мизинкова. — Включает устройство зоны набережной реки Лососинки, устройство светодинамического фонтана гейзерного типа, мощение пешеходной дорожки, устройство велосипедной дорожки, освещение. Общая стоимость – более сорока миллионов рублей.

Первый этап, который мэрия планирует реализовать в этом году, предусматривает обустройство набережной реки и установку фонтана. Накануне общегородского собрания все три проекта рассматривала специальная комиссия. Все три получили одобрение, однако отдельные моменты, по мнению комиссии, требуют доработки. Почти все нарекания на следующий день повторили горожане.

Это и недолговечность новых ограждений на проспекте Ленина, судьба деревьев в «Ямке» и необходимость согласования пешеходной дорожки вдоль «Северной» в ГИБДД.

Ответ на все вопросы держала Юлия Мизинкова. По ее словам, забор на проспекте Ленина не нравится многим, но его установка – это требование ГИБДД. При оформлении техзадания к проекту, заявила она, «хилую конструкцию» попытаются заменить на более прочную.

С деревьями в «Ямке» ситуация сложнее – по оценкам экологов, из 300 растений в парке 113 аварийные. Их придется вырубить. А вот пешеходную дорожку на Энгельса с Госавтоинспекцией еще согласовывают. Что выглядит странным: на голосование горожан выносят проект, еще не прошедший обязательное согласование с надзорными органами. Пока точно известно следующее: полицейский «стакан» уберут, ограждения сохранят вдоль всей аллеи.

Так или иначе, все три проекта получили одобрение петрозаводчан. За первые два люди голосовали со значительным перевесом. А вот благоустройство «Ямки» вызвало не столь неоднозначную реакцию: 123 голоса за, 56 против. В пользу реконструкции парка высказалась председательствующая на собрании Диана Евстигнеева, замруководителя аппарата мэрии.

— Мы понимаем, что это парк, который сразу за мемориалом «Вечный огонь». Это то место, которое для всех петрозаводчан является знаковым. Мы с вами на всех праздниках все вместе в этом месте – там, где Вечный огонь. И будет совсем неплохо, если на 9 Мая, на все другие праздники петрозаводчане с детьми смогли спуститься в красивую зеленую зону, — отметила она.

Теперь протоколы голосования в течение пяти дней появятся на сайте мэрии. И начнется работа по реализации проектов. Впрочем, заявила Юлия Мизинкова, петрозаводчане еще могут предлагать те или иные изменения.

Напоследок горожан лишний раз призвали активнее участвовать в работе программы «Комфортная городская среда». 2017-й – только первый год ее работы.