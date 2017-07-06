Три поселка в Карелии остались без света из-за поломки на трансформаторной подстанции

Сегодня в 10:56 в Сегежском районе Карелии произошло технологическое нарушение в работе трансформатора на подстанции 110 кВ «Олений». Об этом сообщает пресс-служба энергоснабжающей компаний «Карелэнерго».

– В результате от электроснабжения отключены потребители поселков Олений, Вача, Черный Порог, – добавили в компании.

Восстановлением электроснабжения занимаются специалисты «Карелэнерго». Также из Беломорска готовится к отправке резервный источник снабжения электроэнергией для подключения потребителей по резервной схеме.