Три новоселья в Эссойле

Во дворе двух новых домов в Эссойле уже кипит жизнь — молодежь вовсю осваивает новые качели. Первые жители въехали в новостройку совсем недавно, меньше двух недель назад многие еще жили в старых бараках без отопления и канализации.

Дмитриевы

Мария Дмитриева говорит, ее новая квартира — как рай: на полу ламинат, потолок натяжной, горячая вода, электроплита. Весь косметический ремонт был, кстати, включен в проектно-сметную документацию, людям остается только мебель перевести, да люстру подвесить. И жить и радоваться. Есть чему: Мария, например, всю жизнь прожила в бараке в поселке Соддер, дело закончилось тем, что в доме обвалилась крыша.

— Хорошо, что меня там не было, когда это произошло, — рассказывает Мария. — Я у дочерей в Суоярви тогда гостила. Иначе на голове был бы потолок. Дом в таком состоянии был, что жить невозможно: как дождь, отовсюду капает, течет, вот крыша и провалилась. Никогда не думала, что под старость лет буду жить в благоустроенной квартире.

Сегодня у Марии высокие гости: в Эссойлу приехали представители президентского Совета по правам человека, в том числе его председатель Михаил Федотов. Спросил пенсионерку: если ли претензии. Претензий у Марии уже нет — строители устранили все еще до того, как люди въехали.

Сын Марии Дмитрий осмотрел новое жилье для мамы еще до переезда. Понравилось ему не все.

— Мне не понравилось, как лежит линолеум, пузыри были, обои немножко отставали, батарея шаталась. Я указал на это, и рабочие все устранили. Сейчас всем довольны.

Глава Эссольского поселения совсем не против такого редактирования, даже наоборот. Говорит, у него уже глаза замылились — каждую неделю здесь бывал, пока дом не сдали, а у жильцов и взгляд свежий, и отношение другое — все-таки свое жилье смотрят.

Дмитрий Матвиец, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии — Если в доме есть какие-либо недостатки нужно обращаться в городскую или поселковую администрацию или управляющую компанию. Механизм предельно простой: оставить заявление, его передадут в управление капитального строительства минстроя. Каждый штаб, который проводится главой республики или премьером, начинается с вопросов качества. Можно обратиться в Общероссийский народный фронт — оттуда нам тоже передают бумаги.

Соколовы

В двух новых домах 40 квартир для переселенцев из аварийного жилья. В тридцать одной уже живут люди.

Анна Ивановна Соколова переехала недавно. Она тоже переехала в Эссойлу из Соддера. Анне Ивановне 87, она всю жизнь прожила в поселке, работая в местной школе учительницей русского и литературы.

— Все хорошо, самое главное — тепло, — рассказала Анна Ивановна Михаилу Федотову. — В старой квартире я спала в куртке, платком на голове и в валенках под тремя одеялами — такая холодная была квартира. Соцработница моя топила-топила, но мы уже боялись, что сделаем пожар.

Анне Ивановне надо еще привыкнуть к новому жилью — сейчас на помощь пенсионерке приехали ее племянники из Петрозаводска. Пока в квартире на первом этаже влажно и душно — новый дом из газобетона, в первый отопительный сезон ему нужно высохнуть.

Дмитрий Матвиец, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии — Такие проблемы, как влажность и плесень во многом связаны с отсутствием культуры содержания помещений. Для домов в первый год очень важно микропроветривание. Люди заявляют, что проветривают, но микропроветривание — это другое. Проветривание — это когда человек утром и вечером открывает окно, ему становится холодно, и этим все заканчивается. А микропроветривание позволяет сохранять необходимый микроклимат внутри помещения, благодаря этому дом сохнет. Нужно пройти через первый отопительный сезон. Потом дома высохнут, и больше таких вопросов не будет.

Фруцкие

Надежда Фруцкая своей квартирой довольна, о чем и рассказала Михаилу Федотову — он обошел пять квартир, и у всех жильцов, которых удалось застать дома спрашивал: что не устраивает?

— Из окон не дует?

— Нет, не дует. Спасибо Андрею Ивановичу, все для нас хорошо сделал… — Не, вы мне скажите, что плохо! Он (министр строительства Карелии Дмитрий Матвиец — прим. ред.) исправит.

— Не буду я ничего говорить. Все хорошо!

Семья Фруцких получила квартиру-студию, где супруги теперь живут с двумя дочерьми. Свое жилище они уже успели обставить. Глава Эссойлы объяснил, что квартиру большей площади Фруцким предоставить не смогли — по программе расселения обязаны предоставлять новое жилье метр в метр. Но семья осталась на учете, как нуждающаяся в жилье — все-таки на четверых студии маловато.

Ждали квартиру долго: Надежда рассказала, что глава поселения долго не подписывал прием домов, пока подрядчик не сделал все так, как хотели сами жильцы. По началу недоделок хватало, но к моменту заселения все устранили.

Глава Эссойлы пообещал Надежде, что ее еще ждут приятные сюрпризы: придомовую территорию облагородят с расчетом на детей.

Андрей Ореханов, глава эссойльского сельского поселения — Деревянные дома рядом все пойдут под снос, их жители как раз переедут в новый дом, который строится рядом. Сарайчики все мы тоже снесем. На их месте будет оборудована автостоянка, а здесь, ближе к домам — большая детская площадка.

Рядом с двумя домами строится третий — тоже для расселения аварийного жилья. Строители уже приступили к первому этажу. Дом должен быть завершен к августу, но подрядчик обещает сдать его уже в мае.

Программа расселения аварийного жилья в Карелии подходит к концу, завершится до 1 сентября этого года. В Эссойле к этому времени должны будут переехать сто человек. Но по подсчетам Андрея Ореханова в эссойльском сельском поселении еще сто домов, которые нужно расселять. Их жильцы вместе с главой надеются, но правительство России запустит новую программу расселения.

— За правительство сказать не могу, но за президентский совет по правам человека говорю: мы будем настаивать, чтобы программа продолжалась, — сказал Михаил Федотов, прощаясь с жителями.

Всего по Карелии построено 75 домов для переселенцев из аварийного жилья, нужно построить еще 62. Переехали 3 тысячи 315, должны переехать 3 тысячи 700 человек. Полностью завершить программу республика должна к сентябрю этого года.