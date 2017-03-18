Третий пошел

18 марта в столице Карелии, как и в десятках других городов России, прошел митинг и народные гуляния в честь годовщины воссоединения с Крымом. В этот день исполнилось три года с момента этого события.

Мы спросили у горожан, почему они решили прийти на митинг.

Галина Ильенкова

– Пришла потому, что по телевизору слышала. Хотелось также. Очень рада, что Крым теперь в России. Там очень любят Россию и русских. И русских там, кстати, очень много.

Рахимджон Хамидов

– Я из Таджикистана. Очень рад, что Крым теперь в России. Очень. Пришел, потому что жду большого праздника.

Иван Жуков

– Присоединению Крыма к России очень рад. На полуострове ни разу не был. Теперь туда попасть будет гораздо проще.

Владимир Шалапинин

– Я пришел, потому что сегодня праздник для всех россиян. Третий год хожу на митинги.

Присоединению очень рад: Крым всегда был русским, особенно Севастополь. Это город русских моряков. Рад, что историческая справедливость восторжествовала.

Борис Охрименко

– Крым, как и Донецк, наша земля. Моя в особенности: я оттуда, и семья моя тоже. В Донецке вырос и жил там. То, что Крым присоединили к России, очень хорошо. Восстановили историческую справедливость.

Анна Вармина

– Я довольна, что советский Крым наш. Что мы его отвоевали, я ветеран войны. Мои дети раньше свободно туда ездили на отдых, надеюсь, что поедут снова. Сейчас это должно снова стать простым.

По официальным данным, на митинг пришли около 3200 человек. Среди собравшихся были председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков:

– Сегодня большой праздник, в Крыму и в Севастополе у меня много друзей, – рассказал руководитель региона нашему корреспонденту. – В Крыму у меня осталась часть души. Я разговаривал с главой Феодосии Станиславом Крысиным, с ним мы вместе служили. Поздравил его от имени петрозаводчан. Мы ждем делегацию из этого города на день открытия стелы города воинской славы. Мы сделаем так, чтобы Карелия стала ближе к Крыму. Мы будем находить какие-то связи, отношения. Будем думать о каких-нибудь совместных мероприятиях. Познакомим наших бизнесменов — что мы можем дать Крыму, что Крым может дать нам.

Элиссан Шандалович:

– Стоит посмотреть по сторонам, чтобы увидеть, сколько сюда пришло народу. Причем пришли люди разных поколений, разных возрастов. Это говорит о том, что сегодняшний праздник поистине народный. Люди сюда приходят по ведению души. Сегодня уже невозможно представить Россию без Крыма. С воссоединением Крыма с Россией патриотизм у наших граждан проявился с новой силой. Мы все вместе почувствовали себя единым народом, единой страной. Для всех нас это общий праздник единения, а не только событие в истории страны.

Фоторепортаж Леонида Николаева и Ильи Прохорова.