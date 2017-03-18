Третий пошел

Сегодня в России отмечают третью годовщину присоединения Крыма. Как в Петрозаводске проходили народные гулянья и торжественный митинг, смотрите в фоторепортаже «Республики».

18 марта в столице Карелии, как и в десятках других городов России, прошел митинг и народные гуляния в честь годовщины воссоединения с Крымом. В этот день исполнилось три года с момента этого события.

Мы спросили у горожан, почему они решили прийти на митинг.

Галина Ильенкова

– Пришла потому, что по телевизору слышала. Хотелось также. Очень рада, что Крым теперь в России. Там очень любят Россию и русских. И русских там, кстати, очень много.

Митинг в честь присоединения Крыма

Галина Ильенкова. Фото: «Республика» / Илья Прохоров

Рахимджон Хамидов

– Я из Таджикистана. Очень рад, что Крым теперь в России. Очень. Пришел, потому что жду большого праздника.

Рахимджон Хамидов. Фото: "Республика" / Илья Прохоров

Рахимджон Хамидов. Фото: «Республика» / Илья Прохоров

Иван Жуков

– Присоединению Крыма к России очень рад. На полуострове ни разу не был. Теперь туда попасть будет гораздо проще.

Митинг в честь присоединения Крыма

Иван Жуков. Фото: «Республика» / Илья Прохоров

Владимир Шалапинин

– Я пришел, потому что сегодня праздник для всех россиян. Третий год хожу на митинги.
Присоединению очень рад: Крым всегда был русским, особенно Севастополь. Это город русских моряков. Рад, что историческая справедливость восторжествовала.

Митинг в честь присоединения Крыма

Владимир Шалапинин. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Борис Охрименко

– Крым, как и Донецк, наша земля. Моя в особенности: я оттуда, и семья моя тоже. В Донецке вырос и жил там. То, что Крым присоединили к России, очень хорошо. Восстановили историческую справедливость.

Митинг в честь присоединения Крыма

Борис Охрименко. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Анна Вармина

– Я довольна, что советский Крым наш. Что мы его отвоевали, я ветеран войны. Мои дети раньше свободно туда ездили на отдых, надеюсь, что поедут снова. Сейчас это должно снова стать простым.

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Анна Вармина. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

По официальным данным, на митинг пришли около 3200 человек. Среди собравшихся были председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков:

– Сегодня большой праздник, в Крыму и в Севастополе у меня много друзей, – рассказал руководитель региона нашему корреспонденту. – В Крыму у меня осталась часть души. Я разговаривал с главой Феодосии Станиславом Крысиным, с ним мы вместе служили. Поздравил его от имени петрозаводчан. Мы ждем делегацию из этого города на день открытия стелы города воинской славы. Мы сделаем так, чтобы Карелия стала ближе к Крыму. Мы будем находить какие-то связи, отношения. Будем думать о каких-нибудь совместных мероприятиях. Познакомим наших бизнесменов — что мы можем дать Крыму, что Крым может дать нам.

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Артур Парфенчиков. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Элиссан Шандалович:

– Стоит посмотреть по сторонам, чтобы увидеть, сколько сюда пришло народу. Причем пришли люди разных поколений, разных возрастов. Это говорит о том, что сегодняшний праздник поистине народный. Люди сюда приходят по ведению души. Сегодня уже невозможно представить Россию без Крыма. С воссоединением Крыма с Россией патриотизм у наших граждан проявился с новой силой. Мы все вместе почувствовали себя единым народом, единой страной. Для всех нас это общий праздник единения, а не только событие в истории страны.

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Элиссан Шандалович. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Фоторепортаж Леонида Николаева и Ильи Прохорова.

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: "Республика" / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Илья Прохоров

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Илья Прохоров

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

Митинг в годовщину присоединения Крыма

Митинг в годовщину присоединения Крыма. Фото: «Республика» / Леонид Николаев

 

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Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
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