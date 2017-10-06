Третий ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли сегодня в Рыбреке. К зданию, собранному за три недели, явились несколько десятков человек. Ученики местной школы пришли петь «Маленькую страну» на вепсском и резать ленту, пенсионеры — сразу записываться на прием и прививки.

В новом ФАПе два кабинета: приемный и процедурный. Отдельное помещение отведено под аптеку. Оборудование установили современное: здесь есть все, чтобы оказать человеку первую помощь. Жители получили электрокардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких, гинекологическое кресло, современный стерилизатор, столик для новорожденных с подогревом и новые электронные весы.

— Мы построили три таких ФАПа: в Рыбреке, в Софпороге и в Вешкелице, — рассказал приехавший на открытие заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. — Я очень благодарен нашим коллегам из Татарстане (именно там изготавливаются такие объекты — прим. ред.). Когда мы приехали сюда первый раз и увидели, какого года была старая амбулатория, даже мороз по коже пробежал: как в таких условиях может отказываться медицинская помощь, в том числе и детям? Я считаю, что только все вместе мы можем решать задачи во благо людей, которые живут на этой земле. Нужно повышать качество жизни: это школы, это сельские клубы, это шаговая доступность медицины. Спасибо всем за совместную работу, нам это удалось!

ФАП будет обслуживать около 1000 человек. Это жители Рыбреки и ближайших хуторов, работники карьеров.

Заведующая новым ФАПом Наталья Авдеева новым помещением очень довольна. Она работает в Рыбреке уже больше 40 лет — приехала по распределению, да так и осталась. Последние годы Наталья и две ее коллеги работали в старом здании поселковой амбулатории: был кабинет физиотерапии, зубной кабинет, своя лаборатория. Помещение в несколько раз больше нового ФАПа протопить было невозможно даже пятью печами.

— Зимой было очень холодно, печками не натопить, в пальто всегда ходили, — рассказывает Наталья. — В новом ФАПе гораздо лучше.

Сегодня фельдшер только получила ключи. Теперь будет переезд: нужно вынести из старого здания еще работающее оборудование, перенести карты пациентов и все документы. И начинать прием — желающих уже очередь.