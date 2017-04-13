Треть многодетных семей Карелии потратила маткапитал на частные сады

Каждая третья семья, получившая региональный материнский капитал в Карелии, потратила его на услуги по присмотру за детьми из-за того, что им не хватает мест в детских садах, сообщает интернет-газета «Вести Карелии».

Согласно республиканскому закону, на каждого третьего и последующего ребенка семьи получают маткапитал в размере 105,5 тыс. рублей из бюджета Карелии. В 2016 году региональный маткапитал получили 816 семей.

533 потратили деньги на улучшение жилищных условий семей, 283 – на оплату за присмотр и уход за ребенком в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В основном это частные детские сады, пишет издание.

В целом число получателей регионального маткапитала в Карелии выросло более чем в два раза за три года. В 2015 году его получили 607 семей, в 2014-м – 398 семей.