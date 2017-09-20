Тепло в квартиры петрозаводчан придет 25 сентября

Батареи в квартирах петрозаводчан потеплеют 25 сентября. Об этом сообщает газета «Вести Карелии» со ссылкой на министра строительства республики Дмитрия Матвиеца. Он уже подписал соответствующий приказ. При этом министр не исключил, что в последних числах сентября может начаться бабье лето.

— В этом случае с подключением придется повременить, — цитирует издание Матвиец. – Хотя бы для того, чтобы сэкономить деньги многих петрозаводчан, имеющих в квартирах приборы учета тепла.

Ранее мэрия сообщала, что подключение к теплу начнется 22 сентября.