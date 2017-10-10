«ТехРент» выходит на уборку листьев чаще положенного по контракту

Рабочие и спецтехника компании «ТехРент» стали чаще выходить на улицы Петрозаводска, чтобы убирать с дорог и тротуаров опавшие листья. Об этом с руководством подрядчика договорилась горадминистрация.

— Если работы производить строго в рамках контракта, нет возможности содержать улицы в надлежащем состоянии, — пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии Андрей Бекелев. – Поэтому по договоренности с организацией-подрядчиком такие работы выполняются чаще предусмотренной контрактом кратности. Мы всегда стараемся оперативно реагировать на обращения граждан, и подрядчик направляет технику и сотрудников на различные участки города в соответствии с изменением обстановки.

С утра «ТехРент» проводил дополнительную уборку на проспекте Ленина, а также на улицах Гоголя и Куйбышева. О наиболее засоренных листвой участках можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу или управление городского хозяйства и транспорта.