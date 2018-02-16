Техника для жизни

Поставки нового оборудования в медучреждения Карелии уже начались: на днях современный эндоскопический аппарат получила Кондопожская центральная районная больница. Техника позволит проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний. Новое оборудование ждут в ряде других медучреждений, в том числе в онкодиспансере и Детской республиканской больнице.

Самая значительная сумма, 180 миллионов рублей, выделена Республиканской больнице имени В.А.Баранова. По словам руководителя медучреждения, в списке – оборудование, в котором больница нуждается в первую очередь. Оно позволит решить самые горящие и неотложные проблемы.

Скажем, новая ангиографическая установка. Она необходима в частности для исследования сосудов, прежде всего сердца, чтобы выполнять вмешательства на коронарных артериях, стентирование.

— Например, к нам поступает пациент с острым инфарктом миокарда. С помощью установки выполняется коронарография. Если определяется сужение — стеноз — коронарных артерий, склеротические бляшки, устанавливается стент: конечно, когда позволяет состояние больного. Сейчас у нас в больнице имеется только одна работающая ангиографическая установка, она была приобретена в 2008 году. И на ней сегодня выполняются и экстренные, и плановые ангиографические вмешательства. Конечно, это создает серьезные трудности: как планово записать пациента, если не знаешь, когда привезут экстренного больного? Поэтому, конечно, необходимо иметь как минимум два аппарата: один для плановых исследований, другой для экстренных. Приобретение новой установки для нас жизненно важно. Во-первых, оно позволит нам увеличить количество плановых исследований (экстренные делаются всем пациентам, которые поступают с подозрением на инфаркт миокарда). Во-вторых, любая аппаратура может сломаться. Если аппарат единственный, то останавливается оказание любой помощи. И это самое страшное – когда невозможно оказать экстренную помощь больному, — рассказал Тамази Карапетян.

Также больница приобретает два аппарата искусственного кровообращения: они позволяют делать высокотехнологичные операции на так называемом «выключенном» сердце. А это и аортокоронарное шунтирование, и протезирование клапанов при пороках сердца. Новые аппараты заменят оборудование, которое также было приобретено почти десять лет назад и выработало свой ресурс.

Пополнится парк медоборудования и аппаратом УЗИ экспертного класса с возможностью 3D-моделирования. Он также будет применяться в первую очередь в кардиологии и кардиохирургии. Аппаратуры такого класса в больнице еще не было, отмечает главврач.

— Этот аппарат предназначен для более точной предоперационной оценки характера поражения сердца и сердечных клапанов. Это позволит кардиохирургам точнее планировать и прогнозировать результаты операционной деятельности, — добавил главврач.

Для проведения малоинвазивных исследований при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы приобретается эндоскопический комплекс. Тому оборудованию, которое сейчас есть в распоряжении врачей, уже больше 20 лет.

— Замена крайне необходима, — подчеркивает Тамази Карапетян.

Кроме того, в больнице появится второй цифровой рентген-комплекс, который позволит вывести рентген-службу больницы на новый, современный этап развития.

— Цифровые методы исследования в отличие от аналогового – это возможность оперативной передачи информации по каналам связи. Результаты исследования могут без задержек направляться для консультаций в федеральные клиники. Таким образом, рентген-служба нашей больницы постепенно уходит от старых пленочных методов рентгенографии. На новом аппарате будут выполняться все виды исследований, но прежде всего, конечно, в области травматологии и ортопедии, — поясняет руководитель медучреждения.

Лечить без очередей

Новое оборудование должно поступить в больницу уже к апрелю. Тамази Карапетян не скрывает: это далеко не полный список того, в чем нуждается Республиканская больница.

— Да, к сожалению, высокотехнологичное оборудование стоит огромных денег. Только на приобретение одной ангиографической установки потребовалось 40 миллионов рублей. Аппарат УЗИ экспертного класса – еще 20 миллионов. И так далее. Человека, не связанного с медициной, такие суммы впечатляют, тем более что, как правило, это компактные, небольшие по размерам аппараты. Но без такого оборудования развитие современной медицины невозможно. Добавлю, что по результатам проведенных аукционов нам удалось сэкономить 26 миллионов рулей. Надеюсь, на эти средства мы сможем дополнительно приобрести оборудование для больницы, в частности, наркозные аппараты, — добавляет главный врач.

Понятно, что чем больше в медучреждении современного оборудования, тем меньше очередей пациентов на плановые операции.

— Конечно, на экстренные вмешательства никакой очереди нет, изыскивается любая возможность, операции делаются в любое время суток, в любой день недели, включая выходные. На некоторые плановые виды вмешательств бывают очереди, вынужден это признать. Например, сейчас есть трудности с выполнением литотрипсии (дробления – прим.ред.) камней почек. Имеющийся в нашем распоряжении аппарат также достаточно старый, произошла поломка. Мы сейчас этот вопрос решаем, аукционы на закупку комплектующих уже провели. Но иногда все конкурсные процедуры, поставка, ремонт могут занимать до двух-трех месяцев, — рассказывает Тамази Карапетян.

Есть и другие факторы. Для того чтобы Республиканская больница могла оказать помощь как можно большему количеству пациентов, необходимо, чтобы больные были обследованы еще до поступления в стационар. Иначе врачам Республиканской больницы приходится проводить дополнительные исследования, показывать пациентов коллегам по смежным специальностям, особенно если в операции нуждается пожилой человек, у которого немало сопутствующих патологий. На все это иногда требуется немало времени.

— Сейчас совместно с министерством здравоохранения Карелии, районными больницами проводится работа, направленная на то, чтобы к нам поступали уже максимально обследованные пациенты. Это позволяет существенно сократить период предоперационной подготовки, время пребывания больного в стационаре. Соответственно, у нас появляется возможность принять и пролечить больше пациентов, в том числе из районов, — объясняет главврач.

Технологии и кадры

Высокотехнологичная помощь неизбежно концентрируется в региональных столицах, в крупных центрах. Тому есть объективные причины: врач редкой специальности, особенно в сфере хирургии, должен все время практиковаться, ежедневно оперировать, иначе он просто утратит квалификацию, поясняет Тамази Карапетян. Для этого необходимо, чтобы поток пациентов был постоянным.

— Например, если говорить об ангиографии, можно сказать: давайте поставим новую установку на севере или в центральной Карелии. Это, возможно, было бы прекрасно, но сразу возникнут трудности с кадрами, и с практикой для таких специалистов. Врач должен выполнять такие исследования ежедневно. И аппарат, который стоит десятки миллионов рублей, должен быть постоянно занят. Имеющаяся у нас сейчас единственная в республике ангиографическая установка задействована 24 часа в сутки. В связи с приобретением второго аппарата мы уже сейчас думаем о подготовке дополнительных специалистов для работы на нем, — рассказывает главный врач.

В целом, по его словам, серьезных проблем с кадрами сейчас нет. Республиканская больница работает в сотрудничестве с кафедрами госпитальной терапии и госпитальной хирургии мединститута ПетрГУ, выпускники проходят здесь ординатуру. К талантливым молодым врачам в больнице сразу присматриваются и предлагают по окончании вуза трудоустройство. Но с врачами редких специальностей, которых в столице Карелии не готовят, сложнее. Сейчас руководство больницы ведет переговоры, в частности, с выпускниками вузов Санкт-Петербурга, чтобы заранее создать кадровый резерв.

Помощь районам

Одновременно Республиканская больница помогает и коллегам из районных медучреждений. На этой неделе начались выезды специалистов в центральные районные больницы. Первый на очереди – Кондопожский район. Туда отправились специалисты Центра «Диабет», кардиолог, невролог, аллерголог и пульмонолог.

— Задача наших коллег из районов – пригласить пациентов, которые нуждаются в дополнительных консультациях, обследованиях на приемы, которые в зданиях ЦРБ проводят наши врачи, — говорит Тамази Карапетян.

В самой Республиканской больнице высококвалифицированную помощь оказывают всем жителям Карелии, независимо от места проживания. Не менее половины пациентов здесь – из районов республики. Они поступают по направлениям из ЦРБ, межрайонных медицинских центров.

— По большинству заболеваний существует четкая схема маршрутизации больных. Если требуется, например, экстренное вмешательство, то пациент вызывает скорую, поступает в районную больницу, а ее врачи уже должны, оказав неотложную помощь, созвониться с нами и согласовать вопрос транспортировки. Мы готовы принять всех экстренных пациентов, главное, чтобы к нам их своевременно направляли, — добавляет Тамази Карапетян.

Сейчас возможности как можно быстрее доставить пациента даже из самого отдаленного населенного пункта возросли. Начиная с 2017 года, республика участвует в пилотном проекте по развитию санавиации. У республиканской больницы есть своя вертолетная площадка, которая принимает санитарный транспорт. Причем не только в случае, если больного необходимо доставить именно в «республиканку». Сюда же доставляют, например, маленьких пациентов, чтобы потом срочно переправить их в Детскую республиканскую больницу.

В прошлом году санавиация в Карелии совершила около сотни вылетов, а с начала этого года – уже 12. Впрочем, транспортируют пациентов не только по воздуху, но и специализированным автотранспортом, который имеется у службы санитарной авиации. Всего в 2017-м таким образом в Республиканскую больницу было срочно доставлено 443 пациента. Сейчас правительство Карелии решает вопрос с тем, чтобы создать еще три пункта санавиации в районах республики.