Талантливым детям Петрозаводска вручили стипендии горадминистрации

В Городском выставочном зале учащимся музыкальных школ вручили стипендии администрации Петрозаводска. Награды получили юные вокалисты и музыканты, а также творческие коллективы – лауреаты городских, республиканских и международных конкурсов.

Вручение стипендии администрации Петрозаводска. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение стипендии администрации Петрозаводска. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение стипендии администрации Петрозаводска. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение стипендии администрации Петрозаводска. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение стипендии администрации Петрозаводска. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Стипендии вручала мэр города Ирина Мирошник.

— Герои сегодняшней церемонии – люди одаренные и трудолюбивые, — отметила глава Петрозаводска. – Хотя я бы поменяла порядок определений, потому что за успехом стоит огромный труд. Не получится, чтобы награды доставались по щелчку пальцев, без кропотливого и серьезного труда. Поэтому спасибо вам огромное за усердие и старание.

Отдельно Ирина Мирошинк поблагодарила педагогов, которые вложили много сил и терпения в успех своих учеников.