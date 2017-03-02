Светопреставление Елены

Электрический шок

Елена Андрианова рассказала, что 15 лет назад купила старый дом с печным отоплением в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске. Сделала ремонт, в том числе ей поменяли проводку и установили новый электросчетчик. Она исправно платила ежемесячно по счетам за электричество.

В прошлом году в мае к ней в очередной раз пришли проверяющие из ООО «Энергокомфорт» и сообщили, что, оказывается, все годы она неправильно проводила подсчеты по прибору. Инспекторы-электрики объяснили, что женщина снимала показания пяти цифр счетчика, а нужно было считать по шести номерам табло прибора — так написано в инструкции завода-производителя.



Работники компании объяснили пенсионерке тонкости снятия показаний с электросчетчиков: нужно учитывать только целую часть киловатт-часов. Дело в том, что у одних приборов на барабане счетного механизма расположена только целая часть, а у других, помимо целой части, есть десятые доли, которые при снятии показаний учитывать не нужно — эта цифра на табло расположена справа и всегда выделена запятой и красным цветом. У Елены запятой нет, красного цвета тоже нет, значит, все эти годы она ошибалась и вместо шести вела подсчеты по пяти цифрам!

Специалисты «Энергокомфорта» сообщили, что вместо оплаченных за 15 лет 60 тысяч киловатт-часов женщина должна была оплатить 600! Елена призналась, что ее как-будто током ударило, это был настоящий шок. Елена, экономист по профессии, сразу посчитала, что ей могут предъявить долг ни много ни мало более полутора миллионов рублей. И энергетики не замедлили это сделать — прислали квитанции с перерасчетом.

С учетом пени за пятнадцать лет получилось почти два миллиона рублей. Петрозаводчанка рассказала, что вначале подумала: это какой-то розыгрыш.

Мутная история

Сейчас Елена сидит без света — электричество отключили до тех пор, пока она не погасит долг. У нее есть печка, она отапливает часть дома и на ней можно приготовить еду. Когда темно, пенсионерка зажигает свечки.

Она возмущается: как так? За 15 лет в ее доме побывали 30 специалистов — энергетиков, которые каждые полгода приходили сверять данные счетчика, суммы оплаты и записи в квитанциях, чтобы не было обмана. За эти годы никто из них не заметил, что она ошибалась, когда вела подсчеты. Странно, что все это вскрывается только через 15 лет!

Вопросы стали возникать один за другим: была ли это вообще ошибка хозяйки или вопрос был в правильности установки прибора учета, а может, сам счетчик «крутил» неправильно? И главное: почему профессионалы-энергетики столько лет не могли обнаружить разницы в показаниях и сообщить ей об этом? История, как говорит сама Елена, мутная.

Петрозаводчанка отнесла свой счетчик электричества на поверку в Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Карелии. Прибор проверили на стендах — он оказался исправным.

В центре специалисты поставили пломбу и отметку в паспорте. Но на всякий случай Елена поменяла прибор, заплатила за эту услугу 20 тысяч рублей «Энергокомфорту». Она подчеркнула, что электричества «жечь» больше не стала. Средний показатель, как и был все 15 лет — примерно 370 киловатт.

Между тем специалисты Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Карелии дали свои пояснения. По словам начальника отдела центра Александра Михеева, за всю практику он не помнит случаев, когда счетчики при поверке были неисправны. У большинства приборов срок эксплуатации до 30 лет.

— На индуктивные счетчики ошибок не было, не помню, чтобы были. Одно обращение было от жительницы Карелии, у которой был такой же спор с энергетиками — ей выставили счет, но счетчик оказался исправным, — сказал специалист.

Правосудие — на стороне энергетиков

Споры с энергетиками по поводу счетов и счетчиков — обычная и довольно частая практика. В стране были прецеденты, когда людям удавалось в некоторых регионах выигрывать суды, однако чаще жрецы Фемиды принимают сторону тех, кто услугу предоставляет. Чтобы это понять, достаточно заглянуть на тематические форумы по этой теме в интернете.

Елена Андрианова подала в суд на ООО «Энергокомфорт», заявив, что были нарушены ее права: потребителя услуги не предупредили об ошибке в подсчетах. Однако исходя из правил предоставления услуги, поставщики не обязаны этого делать. В общем, Верховный суд Карелии встал на сторону «Энергокомфорта»: счетчик шестизначный, перерасчет за 15 лет полностью в рамках закона, компания не причиняла никаких физических и душевных страданий Елене Андриановой.

Сейчас Елена обратилась в прокуратуру и в ООО «Энергокомфорт»: на каком основании отключили электричество? Что делать дальше, пенсионерка пока не понимает. Одно ясно точно — заплатить огромный долг с пенсии в 14 тысяч рублей она не сможет.

Тайный завод пенсионерки?

В этой истории есть несколько совершенно непонятных моментов.

Повторим, Елена работала экономистом и провела подсчеты. Всего по старому счетчику она «нажгла» 60 тысяч киловатт-часов за 15 лет. Соответственно, в среднем в месяц у нее выходило по 350 киловатт-часов в месяц. За это она и платила, месячные суммы были вполне разумные — от 500 до тысячи рублей в месяц, в зависимости от времени года. Но когда энергетики сделали перерасчет — прибавили шестой ноль, то сумма, соответственно, увеличилась в 10 раз! Получилось, что в месяц в среднем она расходовала уже 3500 киловатт-часов! Этого электричества достаточно, чтобы в течение 15 лет 24 часа в сутки во дворе Елены работали 10 мощных бетономешалок или небольшой завод…

— Когда я этим мастерам-энергетикам сказала, что не могла столько «нажечь», они только посмеялись, сказали, откуда, мол, они знают, может, у меня там заводы стояли… Последнее, что мне предложили из хорошего, — посчитать мой долг не по три рубля, а по два рубля, то есть не миллион шестьсот, а миллион двести, — рассказала Елена Андрианова.

Главный вопрос, который остается непонятным: что все-таки происходило в течение 15 лет? Возможно, счетчик был подключен некорректно. Но как теперь это выяснять? У энергетиков, по словам Елены, не сохранилось никаких документов о том, кто и как его подключал. Более того, как специалисты не могли понять в течение столь долгого времени, что на конкретной улице потребление электричества на три тысячи киловатт больше, чем оплачивается по счетам? Ведь они должны следить за приборами и три тысячи киловатт коммерческих потерь — это очень много. Или это были какие-то другие проблемы на линии? Вопрос, который также задает Елена: почему сбытовая компания посчитала весь долг за 15 лет по цене в три рубля за киловатт-час, ведь годами раньше энергия стоила дешевле? Есть в конце концов сроки давности за правонарушения, как быть с этим? Список «почему» можно продолжить.

Кстати, по словам Елены Андриановой, специалисты «Энергокомфорта» предлагали ей уладить ситуацию за меньшую сумму: предлагали заплатить 300 тысяч рублей, но она отказалась — нет денег, и конфликт вылился в семизначную цифру. Пенсионерка готова продолжить тяжбу с энергетиками. Уже сейчас понятно, что соломенский электрический детектив может затянуться надолго. «Республика» будет следить за развитием этой истории.