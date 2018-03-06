«Светофорное дерево» появится в одном из парков Петрозаводска

В Парке железнодорожников в районе Первомайского проспекта установят необычные арт-объекты. Они представляют собой списанное железнодорожное оборудование: вагонную тележку на рельсах, пожарный гидрант и целое «светофорное дерево», символизирующее связь представителей разных железнодорожных профессий. О передаче объектов городу договорились депутаты Петросовета Дмитрий Данильев и Павел Сандберг и руководитель петрозаводского отделения ОЖД Владимир Троянов, сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, Парк железнодорожников участвует в конкурсе заявок программы «Комфортная городская среда». Помимо установки арт-объектов проект предполагает благоустройство территории: создание детской площадки, установку уличных тренажеров, урн, дог-боксов, скамеек, санитарную очистку парка от аварийных деревьев и ненужного кустарника. Кроме того, в парке появится входная арка с выкованным из железа тепловозом и стилизованная под железнодорожную платформу сцена.

Проект Парка железнодорожников пошел в число 62 заявок, допущенных до рейтингового голосования. Оно пройдет 18 марта, в день выборов президента России, по его итогам определится тройка победителей, которые получат финансирование из средств программы.