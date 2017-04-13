Гора бутылок появилась в Питкяранте рядом со строящимся ФОКом

Жители Питкяранты разместили в соцсети фотографии огромной свалки бутылок. Как ясно из комментариев, гора мусора образовалась рядом в баром в районе улицы Победы, неподалеку от строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса.

Добавим, что проблемами несанкционированных свалок занимается Общероссийский народный фронт. В рамках проекта «Генеральная уборка» активисты ОНФ создали интерактивную карту салок. На сайте проекта любой пользователь может отметить незаконную свалку. Так на территории Карелии уже отметили более 20 таких объектов.