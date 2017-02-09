Сунский бор: лес или прогресс?

Участники Совета по правам человека (СПЧ), которые работают в эти дни в республике, не ограничились беглым осмотром Сунского бора и посетили лагерь его защитников. Так что вместо одного совещания, запланированного после визита в лес, получилось два. Члены СПЧ сразу подчеркнули: пока не ознакомимся со всеми точками зрения и с документами, никаких выводов делать не будем.

Активная защитница бора Татьяна Ромахина по пути к стоянке, как успела, рассказала гостям из Москвы известную всей Карелии историю конфликта. Показала бор и краснокнижную лобарию.

— Я таких карьеров самых разных видел четыре штуки. В Татарстане, в Якутии, под Сочи. Это гигантская яма, которая потом чаще всего заполняется водой. И все, — отметил член СПЧ Илья Шаблинский.

По словам первого заместителя министра по природопользованию и экологии Карелии Алексея Павлова, максимальная глубина карьера – 6,5 метра – никакого котлована с водой не будет. И лес восстановят в любом случае – за счет «Сатурн Нордстроя», либо за государственный счет.

— Установлена санитарная зона, которая составляет 100 метров. В настоящий момент до ближайшего населенного пункта 500 метров. То есть, никакого нарушенного права нет. Подчеркну, что это песчано-гравийный карьер, который не предусматривает взрывных, опасных работ, которые могли бы нанести вред окружающей среде, — отметил он.

Этой же точки зрения придерживаются и управлении лесного хозяйства.

— Давайте говорить прямо: какой здесь экологический ущерб для населения данного поселка? Экологический именно? Здесь будет дальше расти лес, — заявил начальник управления лесного хозяйства Минприроды Карелии Сергей Шарлаев. — Сегодня по республике разрабатывается огромное количество песчано-гравийных карьеров, после которых восстанавливается лес, проводится рекультивация, делается искусственное лесовосстановление, и там растет молодой лес.

Представители разработчика карьера подтвердили, что лес будет восстановлен.

— В части проведения рекультивации, да, подтверждаю однозначно, — отметил представитель ООО «Сатурн Нордстой» Константин Симонов. – Лес восстановим за свой счет.

Разговор в администрации Янишполя показал, что защитники бора и слушать не хотят экспертов. Бор нужно сохранить, говорили «партизаны». Карьер нужен экономике республики, убеждали специалисты.

— Любой прогресс какие-то ущемления людям приносит. Будь то строительство новой дороги, где лес приходится вырубать, будь то строительство линий электропередачи, гидроэлектростанции, когда затапливаются территории – это прогресс, никуда не денешься. Я думаю, что судебное решение, вынесенное в пользу стройки, справедливое, — возражал глава администрации Кондопожского района Николай Лагута.

Эксперты СПЧ, среди которых были и видные деятели российского «Гринпис», эти доводы услышали, но вариантов развития событий, по их словам, не так много.

— Либо будет живой и здоровый лес, либо будет яма, постепенно зарастающая лесом. То есть, выбор на самом деле очевидный между благоприятной и неблагоприятной окружающей средой, — заявил эксперт СПЧ, руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко.

Коллега Ярошенко Михаил Крейндлин — руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» — подтвердил, что нарушений лесного законодательства в Сунском бору нет.

— Формально, с точки зрения лесного законодательства, здесь, согласен, нарушений нет. Но у нас не только лесное законодательство существует, есть Конституция. Поэтому эту ситуацию надо исправлять, — отметил Крейндлин.

Другие специалисты уверены: раз все по закону, исправлять нечего.

— Существует ли угроза ухудшения экологической обстановки в результате разработки карьера? Нет никакой угрозы. Какая может быть угроза? – заявил эксперт в области лесного хозяйства из Санкт-Петербурга Василий Нешатаев.

Президиум совещания СПЧ в Янишполе все мнения выслушал, записал, затребовал все документы по делу и пообещал разобраться.

— Есть две чашки весов. С одной стороны, деньги в бюджет нужны. Инвестиции, значит, налоги, значит, деньги. Да. С другой стороны, это вложение инвестиций в человеческие жизни. Давайте посмотрим, как можно этот вопрос отрегулировать. Как можно сделать так, чтобы он был приемлем и для тех, и для других, — отметила Наталия Евдокимова.

В итоге все выводы правозащитников – носящие рекомендательный характер — лягут на стол первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко.