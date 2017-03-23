Защитники Сунского бора до сих пор остаются в лесу

Защитники Сунского бора по-прежнему остаются в лесу. Разбирать свои палатки они не собираются. По словам одной из активисток Татьяны Ромахиной, они, конечно, читали в интернете о своей победе, о том, что гендиректор горнодобывающей компании «Сатурн Нордстрой» Игорь Федотов отказался от разработки Южно-Сунского карьера. Однако, говорит «партизанка», официальных документов, подтверждающих эту информацию, на руках у них нет. Пока они ждут подтверждения, палатки останутся на месте, отметила Татьяна Ромахина.

— Кстати, мы направили две письменные благодарности Артуру Парфенчикову и Игорю Федотову. За то, что приняли такое решение. Последнему было особенно сложно отказаться от карьера, — рассказала активистка.

Напомним, 20 марта Минприроды Карелии досрочно прекратило действие лицензии на разработку карьера в Сунском бору.