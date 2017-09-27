Судебные приставы Карелии проведут День единого приема граждан

12 октября карельские судебные приставы проведут День единого приема граждан. Жители республики смогут задать вопросы об исполнении судебных решений и решений других уполномоченных органов, пишет пресс-служба ведомства. Прием будут проводить во всех отделах УФССП во всех районах Карелии.

Прием будут проводить с 14:00 до 20:00. Гражданам нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия. Более подробную информацию о Дне единого приема можно получить по телефону (8-814-2) 76-87-31.