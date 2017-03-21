Сегодня Петрозаводский суд отказал в удовлетворении иска судебных приставов, которые просили изменить порядок и способ исполнения решения о демонтаже скандально известной пристройки. Об этом нам сообщили в приемной судьи Гадючко, которая и вынесла это решение.

Таким образом, суд отклонил предложенную приставами схему сноса «Невского пассажа». Напомним, жителям дома № 30 по проспекту Александра Невского главный пристав Карелии предложил в конце прошлого года эскиз. Однако жильцы в очередной раз его раскритиковали: они согласятся с проектом реконструкции, если в конечном варианте не будет подвала.

Кроме того, как сообщает сайт «Столица на Онего«, борцы с «Невским пассажем» хотят взыскать с судебных приставов компенсацию «за нарушение права на срочное судебное разбирательство». Об этом сегодня заявила адвокат Анна Уханова, представляющая в суде интересы одного из жильцов дома №30 по проспекту Александра Невского. Уханова сообщила, что вместе со своей доверительницей они решили оспорить недавнее постановление главного судебного пристава России о переносе исполнительного производства о сносе пристройки из Петрозаводска в Москву.