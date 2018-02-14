Суд Петрозаводска обязал сотрудников «Кивача» рубить заповедный лес рядом с ЛЭП

В суде Петрозаводска сегодня закончили рассматривать гражданский иск природоохранной прокуратуры Карелии в отношении компании «Карелэнерго» и федерального заповедника «Кивач». Судья Максим Цеханович удовлетворил иск в полном объеме, обязав ответчиков очистить просеки вдоль двух линий электропередачи, протянувшихся по территории заповедного и охраняемого федеральным законом леса.

Отметим, что первый ответчик, «Карелэнерго», являлся таковым только номинально — энергетики изначально были совсем не против привести земли под и вокруг ЛЭП в соответствие с действующим противопожарным законодательством и много раз просил «Кивач» разрешения на вырубки. Проблема в том, что сами ЛЭП, проложенные по заповедным лесам в советское время, и спорные противопожарные мероприятия грубо нарушают другое действующее законодательство, по которому живет и работает заповедник. На особо охраняемых природных территориях лес рубить нельзя в принципе.

Однако парадокс судебного разбирательства в том и заключался, что ответ держать пришлось самим защитникам природы.

Состоявшиеся в рамках рассмотрения иска судебные прения сегодня вновь выявили всю сложность проблемы. Энергетики обязаны следить за тем, чтобы не возник лесной пожар, который уничтожит сетевое хозяйство, освещающее несколько населенных пунктов Кондопожского района и — транзитом — саму Кондопогу (в том числе, больницы); служащие заповедника работают ради сохранения уникальной экосистемы «Кивач», в которую входят несколько краснокнижных растений (лобария легочная) и животных (например, белка-летяга).

Каждая сторона на протяжении нескольких лет пыталась выполнить свои обязательства. Природоохранная прокуратура решила поставить точку в споре, и подала на них в суд. Чтобы заставить — как это ни парадоксально для природоохранной организации — вырубить деревья в заповеднике.

Сегодня стороны в очередной раз подтвердили свои позиции. Сотрудники заповедника вместе с карельским Росприроднадзором еще раз указали на то, что энергетики могут обойтись без сплошных рубок вдоль ЛЭП, построив воздушные линии за пределами «Кивача» или заменив их самонесущими изолированными проводами. Еще довод — одна из ЛЭП тянется вдоль восьмикилометровой дороги к въездной зоне «Кивача», отдельно полюбившейся туристам.

— Экскурсионная зона заповедника «Кивач» сегодня — это бренд Карелии, сродни музею «Кижи», «Марциальным водам», куда приезжает множество гостей, — заявили юристы заповедника. — Если там будет проведена сплошная рубка, то уникальное красивое место будет испорчено, на протяжении восьми километров гости республики будут созерцать не заповедный лес, а просеку. В принципе, заповедник — это не лесохозяйственная, не коммерческая организация, которая не может привлекаться для обслуживания линий электропередачи коммерческой организации. Мы считаем, что вообще по этому делу ответчиком являться не можем.

Энергетики из «Карелэнерго» упирали на то, что строительство новых ЛЭП — очень дорогостоящая и длительная по времени процедура, расплачиваться за которую в конечном счете будут жители республики. Потраченные энергетиками на строительство новых ЛЭП 200-350 миллионов рублей войдут в тариф для населения, а на всё время стройки новых линий ввиду демонтажа или консервации старых несколько поселков и частично город бумажников останутся без света. Да и демонтаж старых ЛЭП — те же вырубки, грубое вмешательство экскаваторов и бульдозеров в жизнь дикой природы. Наконец, большинству аварийных отключений света в конце прошлого — начале этого года энергетики, власти и население как раз «обязаны» обрушившимся на ЛЭП деревьям.

В результате судья Цеханович постановил: обязать сотрудников федерального заповедника «Кивач» очистить методом сплошной рубки просеки вдоль двух ЛЭП — по 10 метров с каждой стороны одной линии электропередачи, и по 20 метров с обеих сторон второй. Экологи намерены обжаловать это решение в Верховном суде республики. Им на это дается месяц.