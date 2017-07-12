Суд обязал ВГТРК законсервировать здание корреспондентского пункта в Петрозаводске

Савеловский районный суд Москвы по иску прокурора Петрозаводска обязал ВГТРК законсервировать здание корреспондентского пункта в карельской столице. Недостроенный объект находится на Комсомольском проспекте. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Петрозаводска.

Суд установил, что РГТ «Останкино» и мэрия Петрозаводска в 1993 году подписали соглашение о строительстве в карельской столице здания регионального корреспондентского пункта РГТРК «Останкино». Цель – оперативное и полное освещение жизни и происходящих в Карелии событий, а также международный обмен телерадиоинформацией.

С 2006 года объект находится во владении ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» на праве хозяйственного ведения.

– Прокуратура города в ходе проверки установила, что подпорные стенки уличных террас у объекта частично разрушены, внутри здания отсутствует лестничные марши, перегородки, оконные и дверные заполнения. Также разрушена кирпичная кладка стены и внутреннего водостока. Здание имеет следы вандализма, местами свисает оголенная арматура, – сообщается на сайте ведомства.

Работы по строительству корреспондентского пункта не ведутся. При этом мероприятия по консервации здания, в том числе направленные на ограничение доступа неопределенного круга лиц, не обеспечены. В связи с чем прокуратура обратилась с иском в суд.

Исковые требования прокурора суд полностью удовлетворил.

Решение не вступило в законную силу.