Суд обязал мэрию Петрозаводска обустроить тротуары и пешеходные дорожки на 20 улицах. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

С заявлением в горсуд в интересах жителей карельской столицы обратилась прокуратура. Основанием для предъявления иска стали результаты проведенной совместно с ГИБДД Петрозаводска проверки.

– В ходе проверки установлены нарушения требований пункта 4.5.1.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», – сообщает прокуратура.

Прокуратура и Госавтоинпекция выявили отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на 20 улицах местного значения.

Петрозаводский суд 1 июня удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора. Таким образом, на горадминистрацию возложена обязанность обеспечить обустройство тротуаров либо пешеходных дорожек в соответствии с требованиями ГОСТа на указанных в иске участках дорог.

В исковое требование к администрации города были включены улицы Рабочая, Соломенская, Транспортная, Сулажгорская, Олонецкая, Ватутина, Пархоменко, Ульянова, Ломоносова, Мончегорская, Краснодонцев, Калевалы, Сорокская, Лыжная, Онежской флотилии, а также Вытегорское ,Ключевское, Соломенское и Шуйское шоссе и Ветеринарный переулок.

Решение суда не вступило в законную силу.