Субботники пройдут по всей Карелии в начале мая

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому по всей республике пройдут субботники и будет сделан ямочный ремонт дорог.

До 1 мая органы местного самоуправления подготовят график уборки, которую должны провести не позднее 15 мая. Благоустройством закрепленных за ними территорий займутся органы исполнительной власти, компании, индивидуальные предприниматели.

Кроме того, до 10 июня местные власти должны устранить выбоины на дорогах местного значения. А Минприроды до 1 июня будет заниматься поиском несанкционированных свалок у дорог и на территориях городов и поселков.