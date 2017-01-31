Студенты ПетрГУ, получившие золотой значок ГТО, могут претендовать на повышенную стипендию

Сдача норм ГТО на золотой значок не будет гарантировать повышенную стипендию, но дает обладателю значка право претендовать на получение дополнительных денег.

Как рассказал ИА «Республика» и. о. директора института физкультуры, спорта и туризма Ромуальд Кемза, специальная комиссия будет решать, кто станет получателем повышенной стипендии, а кто — нет.

— Утрированно не надо понимать, что все, кто сдал на золотой значок, будут получать стипендию. Если, к примеру, он сдал на золотой значок, но является мастером спорта и входит в сборную России и Карелии, то это, наверное, перевесит, — пояснил Кемза.

Первые повышенные стипендии могут получать уже в этом семестре студенты, сдавшие на золотой значок прошлой весной. Претендентов немного — около 10 человек. Те студенты, которые сдадут нормы ГТО на отлично этой весной, могут получать повышенную стипендию в течение учебного года начиная со следующего сентября.

Также оговаривается, что получатели повышенных стипендий не должны иметь троек за последнюю сессию.