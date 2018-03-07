Студенты идут на выборы

Более ста студентов петрозаводских колледжей: Педагогического, Автотранспортного и Индустриального пришли на молодежный форум «О′кей, Петрозаводск», который в минувшую пятницу, 2 марта, провели активисты движения «Молодежка ОНФ».

По словам активиста «Молодежки» Алексея Бутенко, подобные форумы прошли в разных образовательных учреждениях города уже четырежды. Пятой площадкой форума стал Педагогический колледж.

— Этот очень интересный формат, когда мы ребятам рассказываем, какие возможности, активности они могут использовать, как они могут себя реализовать. Рассказываем об общественных организациях, о работе ПетрГУ. Темой этого форума стала молодежная избирательная активность, — рассказал Алексей Бутенко.

Короткие презентации акций и проектов для собравшихся студентов провели представители городских и республиканских молодежных общественных организаций. Члены Молодежного избирательного штаба провели для участников форума игру “Выборы”, в которой рассказали о работе избирательных комиссий.

«Республика» провела опрос среди студентов и попросила ответить на вопросы: пойдут ли они на выборы и если да, то почему?

Юлия Гангур:

— Собираюсь идти на выборы. Я не из Петрозаводска, но буду здесь голосовать. Выборы формируют гражданские взгляды молодых людей. Дают возможность определить своего лидера среди кандидатов в президенты. Это форма проявления интереса к политике.

Лия Славашевич:

— У меня два варианта, либо ехать домой, либо голосовать здесь. Каждый голос ценен. Мне кажется, нужно, чтобы каждый человек внес свой вклад, сделал свой выбор и почувствовал себя личностью.

Мария Гудкова:

— Я из Сортавала и поеду 18 марта домой. Человек должен осознать свою позицию и избрать своего президента. Мы уже имеем право голоса, и мы знаем, чего хотим, какого мы хотим президента.

Александр Харин:

— Мне 16 лет, и я не могу еще голосовать. Но если бы мог, обязательно пошел. Я думаю, что выборы – это неотъемлемая часть жизни нашей страны. Сегодня свою гражданскую позицию я проявляю в соцсетях – веду свой блог в инстаграме.

Итак, как выяснилось, проголосовать хотят большинство студентов. И если тем, кому еще не исполнилось 18, придется подождать совершеннолетия, то для прописанных в другом городе преград для участия в выборах нет. О том, как проголосовать по месту проживания им рассказали на форуме «О′кей, Петрозаводск».

Напомним, чтобы проголосовать по месту нахождения без открепительных талонов надо зарегистрироваться на удобный участок , подав заявление в любом многофункциональном центре или онлайн на сайте госуслуг.

До 12 марта все желающие – особенно это удобно для студентов – могут написать заявление в участковых избирательных комиссиях (они располагаются на территории почти каждого учебного заведения).

– Эти механизмы удобны для приезжих ребят, чтобы идти на участок непосредственно там, где они учатся, рядом со своим общежитием, — подвел итог форума Алексей Бутенко. — Мне кажется, чтобы идти голосовать, знать особо ничего не надо. Надо быть патриотом своей страны, любить ее и желать для нее всего самого лучшего.