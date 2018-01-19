Студентка ПетрГУ получила грант президента России

Студентка I курса института физкультуры, спорта и туризма (направление бакалавриата «Педагогическое образование. Физическая культура») Кристина Климова получила грант президента России. До окончания обучения в бакалавриате она будет получать 20 тысяч рублей в месяц.

Этого студентка достигла благодаря своим спортивным достижениям по биатлону: Кристина стала двукратным призером VIII зимней спартакиады учащихся России в 2017 году. Она мастер спорта по биатлону. Грант учрежден указом президента страны в 2015 году и выплачивается студентам, проявившим выдающиеся способности. Ежегодно по России предоставляется не более 1,2 тысячи грантов.

Ранее такого признания была удостоена еще одна студентка университета – Полина Ледкова, ныне обучающаяся на III курсе института биологии, экологии и агротехнологий.