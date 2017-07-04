Строительство перинатального центра ведется без выходных

Строительство перинатального центра ведется с небольшим отставанием от графика в 4 недели, констатировали участники совещания, тем не менее, подрядчик обещает до конца лета наверстать упущенное и войти в график, в том числе и благодаря работе без выходных.

По словам Артура Парфенчикова, сроки — не главное.

— У нас стоит срок 31 октября, но главный критерий — качество. Мы строим центр не на день и не на год, а на десятилетия, — отметил врио главы Карелии.

Сейчас на площадке ежедневно работают около 230 человек, но на следующей неделе подрядчик планирует расширить штат до 360 работников. Идет процесс закупки медицинского оборудования. В августе начнется монтаж томографа, маммографа и рентгеновского аппарата — это самое крупное оборудование.

Параллельно со строительными работами Минздраву Карелии поручено сформировать администрацию нового центра. Всего здесь будет трудиться более 600 медработников, из них более 120 врачей.