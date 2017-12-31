Строители перинатального центра в Петрозаводске ждут денег за работу

Около ста строителей перинатального центра в Петрозаводске 30 декабря собрались у стройплощадки, чтобы получить заработанные деньги. Как рассказал корреспонденту «Республики» один из рабочих, вчера мастерам отделочных работ — плиточникам, штукатурам, малярам — обещали выдать зарплату. За деньгами сказали подойти в два часа дня к объекту.

— Фамилию не назову, мне еще работать здесь, — сказал маляр, представившийся Виктором. — С двух часов дня мы прождали до 23:30. Выдали только часть и сказали, что выдадут остаток сегодня в девять утра. Мы опять прождали до полудня. Опять выдали только часть, со всех удержали деньги за три последних дня и сказали, что числа 6-го января расплатятся.

Сегодня, 31 декабря, работников, ожидающих зарплату, стало меньше: на стройке собрались около 20 человек. За шесть дней работы маляру Виктору должны были 7900 рублей, а выдали только 3800. Рабочий пояснил, что малярные работы на объекте уже были выполнены ранее. Но они не соответствовали нормам, поэтому наняли другие бригады.

— Там ГОСТами, СНиПами и не пахнет, ничего не соответствует — все переделывать приходится нам сейчас, — рассказал он. — Мы все сейчас переделываем нормально уже. Но наши объемы мы должны доказывать проверяющим. Но их у нас не могут принять, потому что новые рабочие только по неделе-две работают пока.

— Выдают зарплату только сегодня и не в полном объеме. Мне, например, выдали только 4,5 тысячи рублей. Остались должны столько же, обещали расплатиться потом, — рассказал нашему корреспонденту плиточник, отказавшийся называть свое имя.

Напомним, строительство перинатального центра в Петрозаводске идет с отставанием от графика. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что вина за это лежит на корпорации «Ростех», которая является заказчиком петрозаводского и еще 15 аналогичных перинатальных центров по всей стране. На стройке уже несколько раз меняли подрядчиков, увеличивали число рабочих, чтобы ускорить темпы строительства.