Строители отпилили балконы на доме в Петрозаводске без разрешения жильцов

У жильцов дома № 56 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске строители отпилили балконы. По утверждению граждан, эти работы проведены без их разрешения.

На заседании комитета по экономической политике Заксобрания Карелии, где обсуждались вопросы работы регионального Фонда капремонта, жительница дома спросила первого заместителя ведомства Вячеслава Шкапова, почему подрядчики самовольно провели работы, о которых их не просили.

— Фонд капремонта решил все в одностороннем порядке, в смете эти работы указаны не были, — сообщила Татьяна Назарова, жительница дома № 56 на пр. А. Невского.

Кроме того, жительница сообщила, что проект капремонта их дома не был откорректирован и там не было указано, что балконы будут убирать.

Вячеслав Шкапов в свою очередь ответил, что эти балконы были признаны подрядной организацией неремонтопригодными. Поскольку они не являются общедомовой собственностью и были признаны опасными, рабочие их отпилили.