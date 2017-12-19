Мэрия Петрозаводска: строители дороги у перинатального центра нанесли ущерб природе на 2 миллиона

Сегодня на Перевалке с выездной проверкой работали представители природоохранной прокуратуры, Минстроя и Минприроды Карелии, мэрии Петрозаводска. Надзорные структуры и органы власти отреагировали на заявления жильцов микрорайона «Город солнца», расположенного на улице Софьи Ковалевской. По мнению горожан, подрядная организация «НордСтройТранс» из Санкт-Петербурга, которая возводит дорогу вдоль перинатального центра (это продолжение улицы Сыктывкарской), самовольно вышла за пределы строительной площадки, вырубила и повредила несколько десятков деревьев в парке «Город солнца».

Руководитель управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска Анна Дудырина подтвердила: уничтожено порядка 15 взрослых деревьев, повреждено вдвое большее количество растений хвойных и лиственных пород. Ущерб, который рассчитали экологи мэрии, составил около двух миллионов рублей. Материалы своих проверок городская администрация передала в природоохранную прокуратуру.

Если ущерб подтвердится, речь может идти не только об административном, но и уголовном преследовании. В примечании к статье № 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») сказано, что наказание зависит от степени нанесенного ущерба. Например, если по чьей-либо вине незаконно срублены деревья на пять тысяч рублей, этот ущерб трактуется Уголовным кодексом как значительный. 150 тысяч рублей и выше – в особо крупном размере. Это часть третья статьи № 260 – вплоть до семи лет колонии. Прокурорские работники заявили, что пока проводится официальная проверка, результаты которой станут известны позднее.

Вторая проблема, о которой говорили на сегодняшней встрече, также касалась строящейся дороги. Этот объект может привести к затоплению жилых домов и другой инфраструктуры «Города солнца». Об этой проблеме «Республика» подробно писала в статье «Жить вплавь».

Перевалка в районе улиц Софьи Ковалевской и Сыктывкарской имеет пологий рельеф, по которому осенью и весной текут настоящие реки, состоящие из паводковых вод, и строящуюся дорогу бы смыло спустя какое-то время. В проекте предусмотрен вариант решения этого вопроса, который категорически не устраивает местных жителей: под дорогой проложат трубу, сквозь которую паводок транзитом по пологой местности потечет в «Город солнца» и дальше, на Нижнюю Перевалку. То есть вместо дороги смоет жилые дома и затопит парки.

Присутствовавший на встрече замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох заявил, что трубы не будет, вместо нее дорогу снабдят ливневой канализацией, куда и будут уходить паводковые воды.

— Вдоль дороги предусмотрена ливневая канализация, которая забирает стоки с той стороны в ливневую канализацию города. По просьбам трудящихся был сделан переток воды, хоть это и не было предусмотрено в проекте, — тоже в ливневую канализацию. Чтобы не заливал конкретно угол вот этого дома (№ 14-а по улице Софьи Ковалевской, расположенный ближе всех к строящейся дороге – прим. ред.), — заявил Дмитрий Горох.

Жители района чиновнику на слово верить отказались и попросили замминистра представить подтверждающие документы. «Республика» продолжит следить за развитием событий.