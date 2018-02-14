Ученые-экономисты представили проект концепции социально-экономического развития Карелии

В Петрозаводске начали обсуждать проект концепции социально-экономического развития республики. Этот документ, в соответствии с Конституцией Карелии, вновь избранный глава региона должен представить в Законодательное собрание в течение шести месяцев после избрания.

Проект концепции подготовила команда специалистов РАНХиГС из Москвы. Сегодня в коворкинг-центре «Точка кипения» его обсуждали представители власти и карельского научного сообщества.

О подготовленной концепции рассказали разработчики – старший научный сотрудник Лаборатории проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов и директор Центра стратегий регионального развития Владимир Комаров. Они подчеркнули, что проект, представленный на рассмотрение, — это черновой вариант, который предстоит доработать с учетом замечаний и предложений местных специалистов.

По словам Владимира Комарова, сотрудники РАНХиГС постарались сделать короткий и понятный документ, в котором бы содержались конкретные шаги по улучшению жизни в республике. Предложенные меры касаются самых разных сфер: от превращения Карелии в «университетский регион» до создания рыбопромышленного кластера.

— Мы постарались сделать документ, в центре которого стоит человек, а не абстрактные показатели. Важно было создать концепцию, которая гарантирует устойчивость модели в будущем, чтобы выйти на траекторию устойчивого развития. По сути, это эколого-экономическая модель, которая использует потенциал республики как эколого-туристического, абсолютно уникального региона нашей страны.

После презентации карельские ученые высказали ряд серьезных замечаний. Так, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин отметил, что разработчики не вполне представляют себе реальную ситуацию в регионе и его особенности. Поэтому, сказал руководитель Петрозаводского госуниверситета, подобные документы стоило бы разрабатывать совместно с карельскими специалистами.

Завтра проект стратегии социально-экономического развития обсудят с представителями местного бизнес-сообщества. После этого авторы доработают документ в соответствии с полученными замечаниями. До конца февраля готовую стратегию планируют передать на утверждение в правительство республики, а в марте ее должны представить карельским парламентариям.