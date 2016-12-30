Страдающая потерей памяти пенсионерка пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Минькину Галину Константиновну. Женщина 1948 года рождения ушла из дома на проспекте Александра Невского накануне днем.

Как сообщили в МВД Карелии, пропавшая страдает потерей памяти. На вид ей 68-70 лет, рост 165 сантиметров, глаза серые, волосы прямые русые. Была одета в черную меховую шапку, коричневое пальто с меховым воротником, темные брюки и черные бурки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: (8-814-2) 73-92-40, 8-981-405-41-44, 8-953-527-36-18 или 02.