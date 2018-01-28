Сторонники Алексея Навального сорвали праздник велосипедистов в центре Петрозаводска

Сегодня в районе Петрозаводской набережной столицы Карелии были запланированы несколько мероприятий. С 10:00 до 13:00 республиканский центр помощи детям «Надежда» развлекал детей катанием на пони и лошадях. Около 50 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, которым дал приют центр «Надежда», приняли участие в благотворительной акции, проведенную для них волонтерами молодежного центра «Смена».

В 14:00 в гайд-парке прошел немногочисленный пикет в поддержку Юрия Дмитриева. На набережную Петрозаводска к специально огороженной территории пришли сторонники историка, которого обвиняют в изготовлении порнографии.

Отметим, что Юрия Дмитриева, который провел в СИЗО больше года 27 января освободили из под стражи, оставив под подпиской о невыезде. Это произошло после того, как эксперты, проводившие анализ фотографий, сделанных Дмитриевым, не нашли в них признаков порнографии. Сам Юрий Дмитриев на пикете не появился, но по телефону поблагодарил всех его участников за поддержку. Отметим, что акция была согласована с властями города. За порядком следили несколько десятков сотрудников полиции.

В 16:00 на этой же огороженной территории гайд-парка должна была состояться часть спортивного праздника организации «Велоспорт» и открытая тренировка реконструкторов средневекового боя. Акции планировалось направить на развитие велоспорта в городе и республике, а также на патриотическое воспитание молодежи. Ближе к 16:00 к гайд-парку стали приезжать велосипедисты.

Однако обе акции, утверждают организаторы, оказались сорваны из-за того, что огороженную и заранее ангажированную под спортивно-патриотический праздник территорию заняли сторонники Алексея Навального. Их мероприятие городские власти не санкционировали. Несмотря на это, гай-парк был занят.

— В устье реки Неглинка организация «Велоспорт» регулярно проводит свои массовые мероприятия с участием детей, молодежи — довольно экстремальный вид с заездом на велосипедах. В этот раз они также подготовили свою программу. Подавали заранее, в установленные сроки заявку на проведениие праздника, я был тоже приглашен. Но, к сожалению, из-за того, что на этой же площадке параллельно проходило несанкционированное мероприятие, организаторы были вынуждены фактически отменить свой праздник. Он было сорван, как и открытая тренировка по историческому фехтованию. Организаторам, к сожалению, ничего другого не оставалось, как выключить звук и уйти за пределы площадки, — заявил первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Роман Голубев.

Около ста сторонников Навального в течение часа с лишним простояли на территории парка, после чего покинули территорию. Около пяти человек с агитационными материалами в руках задержала полиция.