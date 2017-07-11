Столица в провинции

Для начала я обратилась с этим вопросом к двум среднестатистическим жителям нашего города. И получила диаметрально противоположные ответы. Один сказал:

— Да, конечно, нужен статус! Денег добавят! Город благоустроят!

— Деньги-то откуда?

— Из федерального бюджета!

— Да нет, их должны будут из республиканского перечислять…

Тут к разговору подключился второй собеседник, точнее, собеседница.

— Вот именно, а откуда сейчас у бюджета деньги? Ни на что толком не хватает. Опять одни красивые слова будут. Больше Петрозаводску дадут, районы начнут возмущаться. Они и так с копейки на копейку перебиваются.

— Ничего, они же к нам приезжают. По делам или лечиться. Инфраструктуру используют, — парировал первый.

— И что, это их вина, если из глубинки надо чаще всего в Петрозаводск ехать на лечение?

Я ушла, оставив спор разгораться дальше.

Закон есть, а денег нет

Кажется, многие петрозаводчане сейчас размышляют на эту тему. Будет ли смысл в новом, предлагаемом депутатами Петросовета законе о столичном статусе? Или его постигнет судьба многих подобных законопроектов, которые красиво рекламировались, а потом просто пылились на полках у юристов?

Тем более что прецеденты, оказывается, есть. В Смоленске подобный закон приняли девять лет назад. Предполагалось, что с 2009 года городу из областного бюджета будет выделяться не менее 250 миллионов рублей на дороги, транспорт, благоустройство и озеленение территории. В итоге обещанных денег Смоленск ни разу не получил. Уже в марте 2009 года губернатор заявил о намерении приостановить действие закона о столичном статусе Смоленска из-за срыва программы капитального ремонта. В октябре этого же года депутаты облдумы признали утратившей силу статью закона о столичной субсидии. То есть с тех пор закон о статусе Смоленска действует, денег город за это не видит. Не грозит ли нам такая история?

Судя по всему, инициаторам законопроекта нужно тщательно рассмотреть все подводные камни. Ладно, после выборов в Законодательное собрание прошел только год, сейчас депутаты от районов, может быть, и согласятся с определенными преференциями для Петрозаводска.

Но чем ближе к очередным выборам, тем сложнее станет им объяснять избирателям, почему те могут жить с плохими дорогами, а петрозаводчане — нет.

Да, собственно, и желание объяснять пропадет. Проще будет изменить букву закона и снизить дотации на столицу. Может такое быть? Вполне. Будем реалистами: мы же понимаем, что через четыре года вряд ли республика успеет превратиться в сплошной город-сад.

«Давай подробности»

О конкретных суммах, которые предстоит прописать в законе, пока речи не идет. В 2013 году говорилось о том, что потребуется порядка 500 миллионов рублей. С той поры планка наверняка выросла.

Один из авторов идеи, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук говорит, что городские депутаты не хотят забирать средства у районов. Петросовет, по его словам, предлагает создать «необходимую юридическую основу, которая позволит городским и региональным властям совместно вести диалог с федеральным центром для привлечения дополнительных средств на развитие города».

Звучит хорошо. Насколько выполнимо? И, значит, все же продолжаем надеяться, что Москва подбросит денег? Ох, не слишком-то щедра она последнее время… Хотя, безусловно, совместный диалог с федеральными властями и городе, и республике вести нужно. Но это нужно делать и без столичного статуса.

Надо сказать, петрозаводчане – люди меркантильные. А как иначе жить в наше время? Почти все, с кем заговариваешь на эту тему, задают первый вопрос: «А куда конкретно пойдут эти деньги? Ну, если закон примут?» Говоришь, что пока шкуру неубитого медведя делить еще рано, неизвестна ни сумма, ни подробности распределения.

Получаешь в ответ усмешку: «И что, можно надеяться, что и мою Перевалку благоустроят? Или, как пишут, Петрозаводск – лицо республики, надо показать его туристам красивым? Набережную и Ленина в порядок приведут, а про остальные «части тела» забудут?»

А на эти вопросы разработчикам закона тоже предстоит отвечать. И, наверное, тут красивыми словами не отделаться, потребуют конкретики.

Не дотации, а налоги?

Интересный факт: во многих регионах сейчас как будто спохватились и начали одновременно думать о столичном статусе своих главных городов. (Более чем в 30 регионах такие законы уже приняты ранее). Поветрие какое-то… И тут можно найти конкретику — а именно юридические предложения по оформлению преференция столицам.

Например, «Коммерсант» сообщает, что новая редакция Закона «О статусе города Уфы», с помощью которой городские власти рассчитывают увеличить доходы бюджета как минимум на 1 миллиард рублей в год, дошла до первого чтения в Курултае Башкирии. Региональные депутаты согласились вернуть республиканской столице 5% налога на доходы физических лиц к тем 15%, что оставляли прежде. Договоренности городских и региональных властей распространяются лишь на период 2015–2017 годов. Депутаты предлагают предоставить Уфе также включение городских проектов в республиканские адресные. Никаких финансовых гарантий региональной столице проект не дает и носит рамочный характер.

Вот тут уже есть над чем подумать. Оставить больше налогов в Петрозаводске? Может, как вариант подойдет. Тем более у города появится стимул активнее развиваться и помочь своим жителям становиться богаче. НДФЛ-то с нас берут.

А в Ижевске пошли по более простому пути: хотят, чтобы власти Удмуртии перечисляли по тысяче рублей на одного жителя города, это 650 миллионов рублей в год.

Есть и другие мнения. Мэр Сыктывкара, например, считает: «Отказ Минфина ставить Сыктывкар на особое положение сегодня понять можно: в масштабах республики, если честно, есть более нуждающиеся в дополнительных средствах территории».

В общем, кажется, сколько регионов, столько и вариантов.

Мысли после дождя

Все вышесказанное – рассуждения на тему… Но порой реальность заставляет нас забыть про политику. Иду по улице – дождь как из ведра. А у нас в Петрозаводске сейчас впору переиначить поговорку «Не знаешь броду — не суйся на улицу». Потому как для пешеходов перейти через дорогу в такую погоду, не замочив ноги, — задача практически недостижимая.

Обочины тротуаров представляют собой сплошные реки. Не мелкие, причем. Вот и передвигаются люди разного пола и возраста размашистыми прыжками. Преимущественно тройными. А у машин просто нет возможности не окатить вас водой из луж, даже если водители будут предельно вежливыми. Так что домой приходите мокрыми и снизу, и сверху.

И в эти моменты начинаешь думать – а вот если бы нашему городу да столичный статус… И деньги к нему… И сделают тогда нормальную ливневку, и будет нам сухо и тепло. Наплевать становится на противоречия и тонкости законов.

Правда, потом высохнешь и начинаешь размышлять: в Москве вон столичный статус. Куда уж столичнее? А люди на работу с собой резиновые сапоги носят. Иначе по центру после сильного дождя не пройти. Значит, дело не только в статусе. К нему еще и думающие головы, специалисты требуются.

Но все же если статус даст возможность хотя бы частично решить самые острые проблемы Петрозаводска, ни один горожанин, конечно, не будет против. Почему частично? Понятно, что выделенной каким бы ни было путем дотации ни в 500 миллионов, ни немногим больше даже на решение полностью одной проблемы не хватит. Только шаг за шагом, год за годом.

Ведь хотим-то мы в общем-то, не так уж много. Чтобы можно было спокойно ходить и ездить. Чтобы было где гулять детям. Чтобы транспорт был удобным и не слишком дорогим. И еще чтобы те, кто приезжает в Петрозаводск после долгого отсутствия, не говорили, как это часто бывает сейчас: «Что-то город у вас изменился сильно. Не в лучшую сторону. Какой-то неухоженный стал».

Мы ведь, ругая Петрозаводск, по-прежнему хотим им гордиться. Поскольку живем тут. И собираемся жить.

Потому как – закончу фразой из раздерганного на цитаты, но от того не менее любимого стихотворения: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря». От себя добавлю – можно и у озера. В провинциальном городе со столичным статусом.

Ирина Смирнова